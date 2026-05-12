視聴者から、名古屋市内のドラックストアで5月11日、ゴミ袋が品切れになっているという情報をいただきました。

【写真を見る】ナフサ不足 名古屋の“ゴミ袋”は大丈夫？ 不安から多めに買う人も… 市は｢製造できている｣ 袋の素材を変更する自治体も

理由は、中東情勢の悪化による供給不足とのこと。

街の皆さんは…



（70代）

Q.ゴミ袋がなくなったらどうする？

「ないってなったらどうしよう…。考えもつかない」



（60代）

「なくなったら困る。今のうちに買いだめするべきかな」

在庫はある？名古屋市内のスーパーを取材

12日、名古屋市千種区のスーパー「サンエース 春岡店」を訪ねてみると…店に入ってすぐのところにゴミ袋のコーナーがありましたが、品切れは起きていませんでした。ただ、4月からまとめ買いをする客が増えたそうです。





（サンエース商品本部長 宮下裕基さん）「4月の頭にゴミ袋が突然完売した店舗が出てきた。そのときには、週に1回の発注の店舗も、週に2回の発注にした」

この店舗では仕入れに問題はなかったことから、店頭に置くゴミ袋の数を増やしたそうです。



（宮下さん）

「もともと“可燃ゴミ45リットル”は1列にして商品を置いていたが、潤沢に在庫を並べ、お客様に安心してほしいので2列に変更して、在庫を持つようにした」

中東情勢の悪化は、ゴミ袋だけでなく様々な商品の包装資材の高騰につながり、店としても今後の値上がりを心配しています。



（宮下さん）

「みんなが買いやすい値段で販売したい。早く落ち着いてほしい」

“ナフサ不足への懸念” ゴミ袋の素材を変更する自治体も

4月、愛知県大府市では、市が指定するゴミ袋について、ナフサ由来の原料＝「高密度ポリエチレン」が供給不足になる懸念があることから、主な素材を「ストレッチフィルム再生材」に変更することを決定しました。



いまの在庫がなくなり次第、新しいゴミ袋に切り替わることになりますが、中東情勢の悪化を受けた指定ゴミ袋の素材変更の措置は、愛知県内では初めてだということです。

名古屋市「現状は製造できている 引き続き指定ゴミ袋を使用して」

では、名古屋市の対応を市役所で聞きました。



（名古屋市環境局作業課 河合幸樹さん 12日）

Q.現状名古屋市のゴミ袋はある？

「製造業者によると、袋の製造はできていると聞いている」

現時点で、名古屋市全体としては「ゴミ袋の供給不足は起きていない」ということでした。

そこで、品切れの店が出ていることについて聞きました。



（河合さん）

「一部不安に思う人が、いつもより多めに買っていることがあるのではと思う」

名古屋市は、今後ゴミ袋が不足した際の対応については、検討しているということです。



（河合さん）

「現状としては製造できていることが確認できているので、引き続き指定ゴミ袋を使用してほしい」