小室哲哉、映画『天と地と』の音楽制作を振り返る「僕で大丈夫かなと思うことは途中、たくさんありました」

小室哲哉、映画『天と地と』の音楽制作を振り返る「僕で大丈夫かなと思うことは途中、たくさんありました」