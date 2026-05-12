俳優の真野恵里菜（35）が、およそ1年間闘病中だった家族との別れを明かし、話題となっている。

【映像】夫と我が子と愛犬との家族ショット

真野は2018年7月にプロサッカー選手の柴崎岳（33）と結婚し、2024年7月に第1子の誕生を報告。Instagramでは我が子と愛犬を抱っこした夫婦ショットなども投稿してきた。

約1年闘病した愛犬との別れを報告

2026年4月10日の投稿では、11歳を迎えた愛犬と我が子が遊ぶ写真を披露していたが、5月11日の投稿で「先日、兄わんこが天国へと旅立ちました。1年ちょっと前に僧帽弁閉鎖不全症と診断され、お薬を飲みながら過ごしていたのですが、3月に肺水腫になってしまい、酸素ハウスをレンタルして、大好きなお散歩も控えめにし、呼吸数や咳の頻度など注意深く観察しながら、でもできるだけ楽しく過ごせるように！と日々を過ごしていました」と報告。

さらに「今はただ、自分の心の中で思い出しては涙が溢れてきてを、繰り返しています。心から思うことは、兄わんこと出会えたから今の私がいる。ということ。私にとって家族であり、親友であり、相棒であり本当に大切で愛おしくて、ものすごく大きな存在でした。今はただただ寂しくて悲しい。出会えて本当に嬉しかった。我が家にきてくれてありがとう。ずっとずっと大好き。またいつか会えるその時まで」とも心境を明かした。

この投稿には「お空の上から、真野ちゃん家族を見守ってくれていると思います」「優しい飼い主さんの元で、きっと幸せだったと思います」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）