犬から人に感染する病気

犬から人に感染する病気のことを「人獣共通感染症（ズーノーシス）」と言います。

犬と人との間で病原体が行き来することで発症します。日常生活においては、適切な衛生管理が行われていれば、過度に恐れる必要はありません。

免疫力が低い人、幼い子供、高齢の人は、とくに注意が必要です。

感染経路には、犬に咬まれること、犬に引っかかれること以外にも、犬の唾液や排泄物、ノミやダニを介して広がってしまうことがあります。

1.パスツレラ症

犬から人に感染する病気には、パスツレラ症があります。

犬の口の中にはパスツレラ菌が常在しています。犬に咬まれること、犬に傷口を舐められることなどによって、皮膚の傷口からパスツレラ菌が侵入し、炎症・腫れ・痛みを引き起こします。

重症化した場合では、リンパ節の腫れや発熱がみられることもあります。早めの処置を受けることが重要であり、すり傷程度であっても決して油断してはなりません。

2.カプノサイトファーガ感染症

犬から人に感染する病気には、カプノサイトファーガ感染症があります。

犬や猫の口の中に存在する細菌によって起こる感染症です。噛まれたことによる傷、引っかかれたことによる傷、あるいは唾液との接触によって感染することがあります。

健康である人の場合では、軽症で済む場合がほとんどですが、免疫力が低下している人の場合では、敗血症などの重篤な症状へと進行する可能性があります。

初期症状である発熱や倦怠感などの症状がみられる場合には、すぐに病院へ行きましょう。

3.回虫症

犬から人に感染する病気には、回虫症があります。

犬のうんちに含まれる回虫の卵が人の口から体内に入り込み、感染します。人の体内に入り込むと、幼虫が移動し、内臓や目に影響を及ぼすことがあります。

愛犬のうんちの後始末をするとき、手に付着した卵が飼い主の体内に侵入することがあります。手洗いはもちろんですが、愛犬の検便も定期的に行っておきましょう。

4.狂犬病

犬から人に感染する病気には、狂犬病があります。

非常に危険なウイルス感染です。発症した場合では、致死率はほぼ100％です。狂犬病に感染している犬に咬まれることで人に感染し、神経症状・錯乱・痙攣などを引き起こします。

日本では長年発生が確認されていませんが、海外では依然として発生しており、日本でも厳格な予防接種制度が定められています。

狂犬病の予防注射は年に1回受けることが義務付けられています。

人獣共通感染症に感染しないための対策

日常的な衛生管理を徹底して行いましょう。犬と触れ合った手は必ず洗いましょう。犬に口や顔、傷口を舐めさせないようにしましょう。

咬まれたとき、引っかかれたときは、軽度であっても、流水でしっかり洗い流しましょう。

愛犬には、定期的な健康診断と、年１回の狂犬病の予防注射・混合ワクチンの接種、ノミ・マダニの寄生予防をしましょう。

犬から人へだけでなく、犬から犬へも感染します。お散歩中の排泄物は速やかに適切に処理しましょう。おしっこに水をかけるだけでは不十分です。お家で排泄ができるようトレーニングをしましょう。

まとめ

犬から人に感染する病気を4つ解説しました。

パスツレラ症 カプノサイトファーガ感染症 回虫症 狂犬病

犬から人に感染する病気は様々にありますが、正しい知識を身につけること、日頃から予防を実践することで、愛犬も飼い主も安心して暮らすことができます。

感染は自宅だけで起こるものではありません。家族だけでなく、周りで暮らす他人や他犬にも配慮のある行動を心がけましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)