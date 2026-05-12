犬にも血液型がある？輸血の基本を正しく知ろう

輸血と聞くと、人間の医療をイメージする飼い主さんが多いかもしれません。人では血液型の不適合が重大な問題になることが広く知られていますが、犬でも同じように血液型の違いがあります。犬の血液型は、DEA1.1、1.2、3、4、5、7など複数のものが知られています。特にDEA1.1は免疫反応を起こしやすく、輸血医療では重要視されています。

ひと昔前は、犬は猫と違って「輸血の不適合は起こりにくい」と考えられてきました。そのため、初めての輸血では血液型検査や適合検査を行わずに輸血されることも少なくありませんでした。しかし近年の研究では、輸血歴のない犬であっても、不適合反応が起こるケースが一定数存在することが明らかになっています。

輸血は主に重度の貧血や出血、免疫不全による貧血、手術時の大量出血などで行われます。多くの場合、輸血は緊急性が高く、「今すぐ血が必要」という状況で行われます。だからこそ、輸血の安全性をどこまで確保できるかが、治療成績に大きく関わってくるのです。

初めてでも起こる？犬の輸血不適合の発生頻度

「輸血歴がなければ安全」という考え方は、現在では見直されつつあります。大学病院で行われた調査では、過去に一度も輸血を受けたことがない犬を対象に血液の適合検査を行ったところ、約17％の犬で少なくとも一部のドナー血液と不適合が認められました。これは決して無視できない数字と言えるでしょう。

不適合があったからといって、必ず重篤な副作用が起こるわけではありません。ただし、不適合な血液を輸血すると、体の中で血が通常より早く壊されてしまい、期待したほど貧血が改善しないことがあります。飼い主さんから見ると、「輸血したのに元気にならない」「数日でまた貧血の数値が下がった」という形で現れることもあります。

一方で、急性の重い輸血反応が起こることもまれながら報告されています。発熱、嘔吐、呼吸状態の悪化、ショック症状などが見られることがあり、命に関わる場合もあります。特に過去に輸血を受けた犬ではリスクが高まるため、2回目以降の輸血では血液の適合検査はほぼ必須とされています。

重要なのは、初回輸血でも「完全に安全」とは言い切れないという点です。だからこそ、時間と状態が許す限り、事前に血液型検査や適合検査を行うことが推奨されるようになってきています。

飼い主が知っておきたい輸血時の安全対策と心構え

輸血は獣医師が判断して行う医療行為ですが、飼い主さんが基礎知識を持っていることで、より納得のいく治療選択ができます。例えば、「この子は初めての輸血だから検査は不要です」と言われた場合でも、病院の設備や緊急度によって判断が分かれることを理解しておくと安心です。

大学病院や二次診療施設では、初回輸血であっても血液の適合検査を行うケースが増えています。これは、不適合が決して珍しくないこと、そして検査を行った方が輸血後の結果も良いことが分かってきたためです。一方、夜間救急や緊急手術では、検査よりもスピードが優先されることもあります。その場合でも、輸血中や輸血後にしっかりと状態のモニタリングを行うことで、リスクを最小限に抑えています。

また、輸血は万能な治療ではありません。輸血はあくまで「命をつなぐ治療」であり、根本的な病気の治療と並行して行う必要があります。輸血後に数値が一時的に改善しても、そもそもの原因疾患がコントロールできなければ再び貧血が進行することもあります。この点を理解しておくと、輸血後の経過に対して過度な不安や誤解を抱かずに済みます。

「もし将来また輸血が必要になったら？」と心配される飼い主さんもいるでしょう。その場合、初回輸血の情報がカルテに残っていることが重要になります。過去にどの血液を使ったのか、副反応がなかったかといった情報は、次回の安全な輸血に大きく役立ちます。

まとめ

犬の輸血はどの犬の血でも安全に行えるわけではなく、初めてでも不適合が起こることがあります。約2割の犬で不適合が報告されており、事前検査が安全性を高めます。輸血の仕組みを知ることは、愛犬の命を守る大切な一歩です。

(獣医師提供：大西 一輝)