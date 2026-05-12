【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄にを埋めるひらがな2文字は？ ヒントは工事現場
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、勝負事での積極的なやり取りや緊迫した対立状態を表す表現など、3つの言葉を選びました。工事現場の風景から白熱した試合の様子まで、共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。
□□んと
□□あい
□□ぎあい
ヒント：水や砂と混ぜて、石やレンガを接着したり固めたりするのに使う灰色の粉末を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「せめ」を入れると、次のようになります。
せめんと（セメント）
せめあい（攻め合い）
せめぎあい（せめぎ合い）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、インフラを支える建材の名称と、勝負や対立の激しさを物語る動詞的な表現を組み合わせました。共通の「せめ」という音が、固い構造物のイメージから、火花を散らすような熱い攻防、そして心理的な葛藤までをスムーズにつないでいます。音の響きを意識することで、言葉が持つエネルギーを再発見できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、勝負事での積極的なやり取りや緊迫した対立状態を表す表現など、3つの言葉を選びました。工事現場の風景から白熱した試合の様子まで、共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□んと
□□あい
□□ぎあい
ヒント：水や砂と混ぜて、石やレンガを接着したり固めたりするのに使う灰色の粉末を思い浮かべてみてください。
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正解：せめ正解は「せめ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「せめ」を入れると、次のようになります。
せめんと（セメント）
せめあい（攻め合い）
せめぎあい（せめぎ合い）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、インフラを支える建材の名称と、勝負や対立の激しさを物語る動詞的な表現を組み合わせました。共通の「せめ」という音が、固い構造物のイメージから、火花を散らすような熱い攻防、そして心理的な葛藤までをスムーズにつないでいます。音の響きを意識することで、言葉が持つエネルギーを再発見できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)