三重県四日市市に、朝5時から営業する老舗ベーカリーがあります。100年以上続く店には、通勤客や地元の常連が早朝から来店。昔ながらの味と変わらぬ営業時間が愛される理由に迫りました。

■100種類以上のパンが並ぶ老舗ベーカリー



三重県四日市市の「近鉄富田駅」前にある、創業100年以上の老舗ベーカリー「リスドール」。大正時代に創業し、県内で最も古いベーカリーとも言われています。

店内には、コッペパンをチョコでコーティングした「銀チョコ」（190円）や、「あんドーナツ」（170円）、「揚げパン」（130円）、「焼きそば卵ドッグ」（260円）など、どこか懐かしさを感じるパンがずらり。

客：

「コロッケパンにポテトサラダ、あとアンパン。菓子パンがおいしいです」

別の客：

「目の前で手作りしていて、味が他の店と全然違います。もう生活の一部です」

そのほかにも、「ミニバーガー」（170円）や、牛タンをレモンドレッシングで味付けした「タン塩レモン」（320円）など、約100種類のパンを販売。地元で長年愛されている人気店です。

■なぜ朝5時から営業



この店の営業時間は、朝5時から夜7時まで。



店主：

「早いスタッフは、午前1時に出勤しています。なぜ朝5時からかは、ずっと昔からなので、その理由は分かりません」

店主が生まれる前から続く“朝5時開店”。あまりにも当たり前だったため、不思議に思ったことが一度もなかったといいます。



午前5時。開店と同時に次々と客が訪れます。

客：

「今から東京に行くので。朝早く出かけるときは、いつも寄っています」

別の客：

「いつも出勤前に来ています」



その後も客足は途絶えず、朝5時台から店内は大盛況。



スタッフの女性：

「5時台はお客さんが多い。皆さん5時から営業していることを知っているから」

■通勤客に支えられる駅前のベーカリー



なぜ、こんな朝早くからパンを買いに来るのでしょうか。



客：

「名古屋行きの始発の前に、パンだけ買っておこうと思って。助かります」

別の客：

「ガードマンの仕事に行く途中です。ここはいつも早く開いているので」

四日市は名古屋の通勤圏。早朝の電車で通勤する人も多く、長年、駅近くに24時間営業のコンビニがなかったこともあり、朝食用のパンを購入してから電車に乗る人が多かったといいます。



10年ほど前に、店から徒歩10分のところにコンビニができましたが、客足はほとんど変わらなかったそうです。

スタッフの女性：

「うちのパンを食べているお客さんが、『コンビニのパンは食べられない』と言ってくださるので、ありがたいです」



100年以上変わらぬ味と早朝営業が、今も地域の人たちの暮らしを支えています。



2026年4月27日放送