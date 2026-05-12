関西ローカル『news おかえり』で異例の「辺野古転覆事故」特集 本上まなみがコメント「判断する力がなかったんじゃないか」
俳優の本上まなみが、12日放送のABCテレビ『news おかえり』（月〜金 後3：40 ※関西ローカル）に出演し、同志社国際高校の生徒が犠牲となった辺野古沖転覆事故についてコメントした。
【写真】『news おかえり』で辺野古沖転覆事故を特集 石戸諭氏はモノトーンの衣装で出演
この日、番組では異例の特集を組んだ。「ウラドリ」のコーナーで、「新映像」と「新証言」を交え、午後4時すぎから約40分の特集となった。遺族提供の動画や、事故当時の検証、生徒らの「驚きの証言」などが明らかになった。同志社国際高校、ヘリ基地反対協議会についても詳しく取材。VTRは「原因究明を待つ遺族の心は癒されぬままです」とまとめた。
スタジオでは、ポイントをまとめ、本上まなみ、松尾諭、ノンフィクションライターの石戸諭氏が語った。
本上は「私立の学校ですから、学校ごとの特色というのは本当にあると思うんですよね。そして平和学習というのは本当に学生時代にいろんな経験を積んで学ぶことが本当に大事なことだと思うんです」としつつ、「この辺野古の事故に関して言えば、船に乗って見に行かなければ学べなかったのかと、そこの判断を学校側はどうしてそういう判断をされたのかということが、やっぱりちょっとわからない。海上からではなくても学ぶすべはあったと思うんですよね」と語った。
さらに「遊覧船ではないものに、海に出たことの経験がそれほどない学生たちを乗せるということ、そのことについて学校側が、それが大丈夫かどうなのかと判断する力がなかったんじゃないか。そこが本当に悔しい」とし、「ご遺族の方のSNSの投稿のサイトを拝見していますけれども、本当につらい事件・事故だなというふうに思います」と語った。
【写真】『news おかえり』で辺野古沖転覆事故を特集 石戸諭氏はモノトーンの衣装で出演
この日、番組では異例の特集を組んだ。「ウラドリ」のコーナーで、「新映像」と「新証言」を交え、午後4時すぎから約40分の特集となった。遺族提供の動画や、事故当時の検証、生徒らの「驚きの証言」などが明らかになった。同志社国際高校、ヘリ基地反対協議会についても詳しく取材。VTRは「原因究明を待つ遺族の心は癒されぬままです」とまとめた。
本上は「私立の学校ですから、学校ごとの特色というのは本当にあると思うんですよね。そして平和学習というのは本当に学生時代にいろんな経験を積んで学ぶことが本当に大事なことだと思うんです」としつつ、「この辺野古の事故に関して言えば、船に乗って見に行かなければ学べなかったのかと、そこの判断を学校側はどうしてそういう判断をされたのかということが、やっぱりちょっとわからない。海上からではなくても学ぶすべはあったと思うんですよね」と語った。
さらに「遊覧船ではないものに、海に出たことの経験がそれほどない学生たちを乗せるということ、そのことについて学校側が、それが大丈夫かどうなのかと判断する力がなかったんじゃないか。そこが本当に悔しい」とし、「ご遺族の方のSNSの投稿のサイトを拝見していますけれども、本当につらい事件・事故だなというふうに思います」と語った。