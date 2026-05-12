物価高時代に家計はどう守る？ 「支出・貯蓄・収入」のバランスの見直し

家計を圧迫する「物価上昇」の実態

まず押さえておきたいのは、現在の家計環境です。総務省統計局の消費者物価指数（CPI）によると、近年は食料品やエネルギー価格を中心に上昇が続いています。特に、日常的に購入する生鮮食品や加工食品の値上がりは、家計への影響が大きい分野です。

総務省「家計調査報告（家計収支編）」によると、二人以上世帯の消費支出は月平均約30万円台で推移していますが、その内訳を見ると、食費や光熱費の割合がじわじわと増えていると感じる人も多いのではないでしょうか。これは、節約しても支出が減りにくい「固定化した負担」が増えていることを意味します。

言い換えれば、現在の家計は「使いすぎ」ではなく、「外部環境によって圧迫されている」面が大きいといえるでしょう。



節約だけでは限界？ 支出の見直しポイント

物価が上がると、まず節約を考えがちですが、やみくもな節約には限界があります。重要なのは、「削るべき支出」と「維持すべき支出」を分けることです。

例えば、通信費や保険料などの固定費は、一度見直せば効果が長く続きます。一方で、食費や日用品を過度に削ると生活の質が低下し、結果的にストレスや無駄遣いにつながることもあります。

総務省のデータでも、教養娯楽費が一定水準で維持されていることから、生活満足度を保つ支出は多くの家庭で確保されています。つまり、家計改善の基本は「我慢」「無理な節約」ではなく、「仕組みの見直し」です。



貯蓄はどうする？ 平均データとの正しい向き合い方

「みんなはどれくらい貯金しているのか？」という疑問も多いでしょう。総務省の「家計調査報告（貯蓄・負債編） 2024年」によると、二人以上世帯の貯蓄現在高は、平均で約1900万円前後とされています。

しかし、この平均値は一部の高額資産世帯によって押し上げられているため、平均値と比較してもあまり意味がないでしょう。

重要なのは、平均値と比べることではなく、「毎月の収支が黒字か」「緊急資金（生活費3～6ヶ月分）があるか」「将来の積み立てができているか」といった「家計の健全性」です。

特に物価上昇局面では、貯蓄額そのものよりも「貯蓄できる仕組み、継続できる仕組み」を構築することが重要となります。



これからは「収入を増やす方法を見つけること」の重要性がアップ

これまでの家計管理は「節約中心」でしたが、それだけでは限界があります。賃金の伸びが物価上昇に追いついていない家庭も多いといわれ、実質的な購買力は低下しています。

これからの家計運営には、「副業やスキルアップによる収入増」「資産運用（新NISAなど）の活用」「働き方の見直し」といった「収入を増やす方法を見つけること」が有効だといえるでしょう。



これからの家計は「バランス」で守る

物価上昇が続く今の時代、家計運営はこれまで以上に重要になっています。ただし、やみくもに節約するだけでは長続きしません。節約をするには、以下の3つのバランスを意識することが大切です。



・固定費を中心に支出を見直す

・平均と比べるのではなく、自分の家計の健全性を確認する

・収入を増やす方法を探る

環境の変化に合わせて、家計も柔軟に見直していきましょう。



出典

総務省統計局 2020年基準 消費者物価指数 全国 2026年（令和8年）3月分及び2025年度（令和7年度）平均

総務省統計局 家計調査報告 家計収支編 二人以上の世帯 年次

総務省統計局 家計調査報告（貯蓄・負債編） －2024年（令和6年）平均結果－ （二人以上の世帯）

執筆者 : 柴沼直美

ＣＦＰ(R)認定者