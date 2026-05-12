ジャイアンツ戦でトロフィーのミニレプリカを配布

ドジャースは11日（日本時間12日）、球団公式X（旧ツイッター）での本拠地・ジャイアンツ戦で、2025年のワールドシリーズ優勝のトロフィーのミニレプリカが来場者に配布された。ネット上では「これは目を引くね」「マジで欲しい」とファンも興奮の声があがっていた。

「今夜（の来場者プレゼント）は、バドワイザー提供によるワールドシリーズ・レプリカトロフィー」として投稿。公開された写真には、精工な技術で作られたトロフィーと、ゲットした来場者の笑顔の写真だった。

地元メディア「ドジャース・ネーション」によると、今回はジャイアンツ戦で行われるプレゼント企画第1弾とのことで、先着4万人に配られる。さらに同記事では「今季のドジャースの配布イベントでは試合開始の数時間前から行列ができているため、ファンはかなり早めに到着する必要がありそうだ」と記されていた。

このプレゼントには現地のファンからも「3連覇も近い」「マジで欲しい」「これは史上最高の来場者プレゼントだ！」「2025年ワールドシリーズ制覇を称える、なんておしゃれな演出なんだ」「美しいトロフィーだな」「これは目を引くね」と要望の声が多数。さらに日本語でも「いいなぁ〜」「羨ましい」「ちっちゃいトロフィーめっちゃほしい」との声が上がっていた。

ドジャースは2025年にも同様の企画を実施しており、6月17日（同18日）にパドレスとの一戦で、2024年ワールドシリーズ優勝のレプリカトロフィーを配布していた。（Full-Count編集部）