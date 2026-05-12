ますだおかだ岡田圭右、息子のメッセージ入り母の日プレゼント＆料理姿公開「ママが大好きなんだね」「頼もしい」と反響
【モデルプレス＝2026/05/12】お笑いコンビ・ますだおかだの岡田圭右が5月11日、自身のInstagramを更新。息子から妻への母の日のプレゼントなどを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】57歳松竹芸人「メッセージ入りで尊い」息子から妻へのお手製母の日プレゼント
岡田は「昨日5／10は母の日。息子が“ママにサプライズでお花を買いたい”と、ママのいないところで小さな声でコソコソ」「そのあと普通に『ママの好きな花の色は？』ってママに直接聞いてました」「笑いありの、穏やかな母の日でした」とつづり、写真を複数枚投稿。白いバラとカスミソウの花束の写真、メッセージ付きの赤いカーネーションの造花の写真、ひき肉料理を作っている長男の写真を公開した。
また岡田自身も「＃いつもありがとう」「＃感謝」「＃母の日」とハッシュタグをつけ、妻への感謝の気持ちを示している。
この投稿に「ママが大好きなんだね」「メッセージ入りで尊い」「パパに相談してるの可愛い」「好きな色は聞くのが一番」「素敵なプレゼント」「お料理してて頼もしい」などの声が寄せられている。
岡田は、2017年12月にタレントの岡田祐佳と離婚し、2019年11月に一般女性と再婚していたことを発表。2020年10月に男児の誕生、2024年10月に0歳の子どもがいることを明かしていた。なお、祐佳との間に産まれた長男・岡田隆之介は俳優として、長女・岡田結実はタレントとして活躍している。（modelpress編集部）
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【写真】57歳松竹芸人「メッセージ入りで尊い」息子から妻へのお手製母の日プレゼント
◆岡田圭右、母の日のプレゼント披露
岡田は「昨日5／10は母の日。息子が“ママにサプライズでお花を買いたい”と、ママのいないところで小さな声でコソコソ」「そのあと普通に『ママの好きな花の色は？』ってママに直接聞いてました」「笑いありの、穏やかな母の日でした」とつづり、写真を複数枚投稿。白いバラとカスミソウの花束の写真、メッセージ付きの赤いカーネーションの造花の写真、ひき肉料理を作っている長男の写真を公開した。
◆岡田圭右の投稿に反響
この投稿に「ママが大好きなんだね」「メッセージ入りで尊い」「パパに相談してるの可愛い」「好きな色は聞くのが一番」「素敵なプレゼント」「お料理してて頼もしい」などの声が寄せられている。
岡田は、2017年12月にタレントの岡田祐佳と離婚し、2019年11月に一般女性と再婚していたことを発表。2020年10月に男児の誕生、2024年10月に0歳の子どもがいることを明かしていた。なお、祐佳との間に産まれた長男・岡田隆之介は俳優として、長女・岡田結実はタレントとして活躍している。（modelpress編集部）
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