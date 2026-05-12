◆第４８回新潟大賞典・Ｇ３（５月１６日、新潟競馬場・芝２０００メートル、ハンデ）＝５月１２日、栗東トレセン

ヤマニンブークリエ（牡４歳、栗東・松永幹夫厩舎、父キタサンブラック）は、坂路を６３秒２―１５秒４で上がり、追い切り前日の調整を終えた。芦毛の馬体が輝きを放っており、体調は良さそう。サウジアラビアに遠征した前走のネオムターフＣ５着以来となるが、松永幹調教師は「帰ってきた後も順調です。調教の動きは相変わらずいいからね」と納得の表情だった。

その前走では果敢に逃げて５着。トレーナーは「メンコ（覆面）を外したら、行きたがっていた。今回は着用します」と逃げにはこだわらない構えだ。４走前のセントライト記念では、のちに有馬記念を勝った皐月賞馬ミュージアムマイルと０秒１差の２着と力は証明している。

ハンデは５６キロに決まった。松永幹師は「このハンデはいいと思う。新潟の馬場は荒れていますが、ジョッキー（横山典弘騎手）がどう乗るかですね。賞金を加算していきたい」と指揮官は力を込めた。海外経験を生かして、実績馬を一蹴（いっしゅう）する。