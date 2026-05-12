高橋大輔「氷艶」誕生につながる、松本幸四郎が長く温めていた熱い思い

5月2日から5日まで新横浜スケートセンターにて、全12公演行われたアイスショー「The MELT -Cross of Roots-」。

これは、高橋大輔さんが主演、座長を務めてきた、氷上総合エンタテインメント「氷艶」シリーズで共演してきたスケーターと歌手や役者によるもので、演出は氷艶のすべてを知る尾上菊之丞さんがつとめた。

ライターの田中亜紀子さんによるレポート第2回前編では、増田さんが平原綾香さんにバトンタッチした5月4日の公演の模様の前半をお届けした。後編では後半のショーをレポートしつつ、2027年に10周年を迎える「氷艶」の原点も振り返る。

アーティストのみがスケートをするシーンも

大人になってから、新しいチャレンジに努力する楽しみを経験したことがあるだろうか？ その答えになるようなシーンを見た。

嵐を感じさせるきりもみ状態のような演目が始まり、ダークな色の衣装のスケーターたちにまじって、白い衣装の高橋大輔さんも共に嵐を表現して舞う。嵐がおさまると、平原綾香さんが登場し、「虹の向こうへ」を歌い始め、しばし高橋さんが曲にあわせて舞っているが、徐々に虹を思わせる衣装を着たアーティストたちが、氷上に集まってくる。そこで高橋さんがリンク外にはけると、氷上にはなんとスケーターが一人もおらず、アーティストのみがスケートをしているというレアな状況になる。メインで歌うのは平原綾香さん（前半の日程では、増田貴久さんだった）、福士誠治さん、財木琢磨さん、エリアンナさん、長谷川開さん、大野拓朗さん、青山凌大さんだ。

「氷艶」出演後からスケートの練習を続けてきた人、今回のためにまた練習をつんできた人など状況はそれぞれだが、なんと楽しそうに、素敵な表情で滑るのだろう。自分ができる滑りのスケーティングを各自、生き生きと笑顔で披露する姿を見ていると、いくつになっても新しい挑戦をし、頑張ったことで上達できる喜びが伝わってきて、こちらの胸も熱くなる。

単なるスケートファンとしても、スケートを好きになってくれたんだ、とうれしい気持ちになるので、共演しているスケーターの喜びはどれほどかと思う。しかも、平原綾香さんが歌の合間に、氷上で幸せそうにサックスを響かせ、また素早く歌に戻りながら滑る、というはなれ技をやってのけていた。その時吹いたサックスは、お父さまの形見だと後で知った。

松本幸四郎さんが語る自らの「想い」

その後、さらに胸の熱くなる場面がやってきた。「氷艶」の最初の作品は、スケートと歌舞伎が融合した「氷艶 hyoen 2017 -破沙羅-」であるが、その演出とトリプル主演の一人を務めた、松本幸四郎さん（当時、市川染五郎）の語りが会場に流れてきたのだ。

「始まりは一つの思いだった」という語りに続き、「異なるものが混じりあい、やがて溶け合って様々な色が生まれた」と。―――――――

そもそも「氷艶」が生まれるずっと前に、「ディズニーオンアイスがあるなら、歌舞伎オンアイスがあってもいいじゃないか」と想いを抱いて温めていたのが幸四郎さんであり、それがベースにあって「氷艶 hyoen 2017 -破沙羅-」が生まれたという。

「幸四郎さんは、こちらの想像をはるか超えたことを引き起こすエネルギーを持った方です」とパンフレットで演出の尾上菊之丞さんが語り、一緒にいるとびっくりするようなことが起こり、ご本人もそれを楽しんでいるとも明かしている。

また、17年の「氷艶」の誕生より前、2009年、幸四郎さんが、まだ市川染五郎さん名義の公式ブログで、今ご自身があたためている企画として、「歌舞伎onアイス」について熱く語り、チケットまで作ってみせてくれている。しかもその構想は2009年より、さらに5年以上前に思いついていたとあるから、幸四郎さんは想いを長く温めていたことになる。

幸四郎さんの語りの通り、「氷艶」は異業種の演者が競演することで、様々な化学反応が生まれてきた。高橋大輔さんも常に「氷艶は化学反応が刺激的」と取材時に語っている。

「新しい色を味わい、楽しんでこの世界を生きている人たち」

さて、演目に話を戻そう。その幸四郎さんの言葉の後、トリプル主演の一人だった荒川静香さんが、当時と同じ女神役で滑り、もう一人の主演、高橋大輔さん。同様に1作目に参加していた織田信成さんも、当時8歳で出演していた中田璃士選手も出て、幸四郎さんのナレーションにあわせるように、どこか神々しく滑っていく。

続く幸四郎さんの語りは、いろいろな交流をすることで、様々な色が生まれ、それは無限に広がっていくという主旨の後、「新しい色が生まれる。まだ見たことのない色が。存分に味わい楽しもう。それこそが、この世界を生きる意味なのだから」と締めくくられる。

胸が熱くなっていると、それを合図にほかの出演者たちがリンクに入ってフィナーレへ。スケーターもアーティストもみなが氷の上で誇らしげだ。幸四郎さんの語った、「新しい色を味わい、楽しんでこの世界を生きている人たち」が、まさにここにいる。

2017年の誕生から来年で10年になる「氷艶」。本編が4作品とスピンオフの「LUXE」と、そのたびに違う業界の出演者をそろえ、稽古を重ね大きなエンタメのショーを実現してきた。スタッフや出演者たちの多大な努力はもちろん、すべての公演で主役として集客のプレッシャーも担い、2公演目からは座長としてカンパニーをリードしてきた高橋大輔さんの努力にも思いをはせずにはいられない。

温かいのびのびとしたカンパニーの雰囲気の中、違う業界の演者たちが集い、互いにリスペクトし、自分の得意分野を教えあい、刺激を与えあう。作品が生まれるたびに、できることが増え、仲間や友人の絆が増えるとは、なんと豊かなことだろう。

改めて幸四郎さんが語った言葉を思う。それはパフォーマンスができる方たちだけではなく、一般の我々も、いくつになっても新たな挑戦や知己を得ることで、生まれてくる何かを存分に味わい楽しむこと。それが生きることだということを、忘れずにいたいと、彼らの笑顔を見ていて思った。

2027年、誕生10年目となる「氷艶」は、また見たことのない色を見せてくれるのだろうか。

The MELT -Cross of Roots- 日テレプラスにて放送

【5/3公演】7/25(土)17:00

【5/4公演】8月放送予定

◆出演

スケーター

高橋大輔／荒川静香／村元哉中／織田信成／田中刑事／友野一希／中田璃士／橋本誠也／小沼祐太／吉野晃平（「吉」は正しくは上が土）／中野耀司／大島光翔／佐藤由基／西田美和／中西樹希／望月美玖／占部亜由美

【5/3公演】アーティスト

増田貴久／大野拓朗／エリアンナ／財木琢磨／長谷川開／青山凌大

【5/4公演】アーティスト

平原綾香／福士誠治／大野拓朗／エリアンナ／財木琢磨／長谷川開／青山凌大

【前編】平原綾香が亡き父への思いも…高橋大輔が魅せた「氷艶」仲間たちとの進化と絆