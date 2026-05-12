元ＤｅＮＡヘッドコーチ・高木豊氏が１１日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。ＤｅＮＡ・山本祐大捕手（２７）と、ソフトバンク・尾形崇斗投手（２６）、井上朋也内野手（２３）の１対２のトレードが成立したことに言及した。

今季２８試合に出場していた正捕手・山本の電撃トレード。高木氏は「レギュラーキャッチャーを出すのは非常に衝撃的。ＤｅＮＡを支えていた印象があった。（ＤｅＮＡの）松尾が将来有望なキャッチャー、支える戸柱がいる。やりくりはできるだろうけど、二人でまかなっていくのは大丈夫なのかな。今年、松尾の状態があまりいいとはいえない。その中で出していくのはどういうことなのか。ちょっとはてなマークがつく」と驚きを隠せなかった。

交換要員の尾形は１５０キロ後半の速球が魅力。ＤｅＮＡでは先発として起用する可能性も浮上しており、「尾形は非常に有終な中継ぎ。尾形は先発でやっていけるかも分からないけど、投げっぷりを見ていると瞬発系のピッチャー。先発でどこまで持つのか。球種が足りないような気がする」と指摘。「先発でうまくいくことがＤｅＮＡ、尾形にとってもいいが、最終的には抑えをやっているような気がする」とも語った。

トレードの背景も推察し、「双方の思惑が一致した。先発を探していたＤｅＮＡが仕掛けたのかなと思うけども…。井上は宮崎が出たり出なかったりの時の候補で、（今は）それほどパンチの効いた代わりの選手が見当たらない。それで井上を指名したと思う。バットコントロールもパンチ力もあるが、チャンスをつかみかけてダメだった。どこまで成長しているか、はまってくれたらいいトレードと言われると思う」とうなずいた。

ＤｅＮＡは筒香、牧が離脱中。「シーズン中に、レギュラー捕手を出すのは衝撃が走る気がする。牧、筒香が離脱した。そういうところで誰が今チームを引っ張ってきたか、山本が引っ張っていたと思う。それから言うと、３人いなくて大丈夫か？と不安にかられるのは俺だけではないと思う」と懸念した。

ソフトバンクは海野、谷川原らがマスクをかぶっているが、「小久保監督の中でもうひとつ何か足りないんだろうね。フィールドの中の野手は豊富にいるが、キャッチャーだけは小久保監督が補強したいひとつのポイントだったと思う」と語った。