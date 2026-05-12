俳優・浜辺美波の公式Instagramが更新され、親友と出かけたプチ旅行のオフショットが公開された。

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投稿されたのは計7枚の写真。新幹線が停車するホームに立ち、丸眼鏡をかけた浜辺が肩越しに微笑む姿が収められている。続くカットには、和室でグラスを掲げて乾杯する場面や、箸で食事を頬張る1枚、満面の笑みを浮かべるショットなど、旅先でのくつろいだ表情が次々と並ぶ。

キャプションでは「あったかい季節になりましたね」と季節の挨拶から書き出し、「まだまだ冷え込んでいた時期に親友とプチ旅行してました」と旅の時期を振り返った。続けて「美味しいご飯をいただいて、カラオケしちゃって、益々元気になりました」と旅程を綴り、「また行きたい、そろそろ行きたい…絶対いく！」と次回への意欲も覗かせた。最後は「今度は何県に行こうかとたまに話します どこがおすすめでしょうかね」と、問いかける一文で締めくくっている。

投稿には吉岡里帆もコメントを寄せ、「五島か京都」と次の旅先の候補を提案。スクリーン上の凛とした佇まいとは趣を異にする、素顔の表情と弾ける笑顔が並ぶ7枚からは、親友との時間を心から楽しむ浜辺の姿が垣間見える投稿となっている。（文＝リアルサウンド編集部）