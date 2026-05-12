物価高なのに有り難い！Garmin『Approach R10』が安くなり、新機能を備えて5月12日から再販開始
ガーミンジャパンは、2021年のデビュー時に大きな人気を得たポータブル弾道測定器『Approach R10』を「5月12日より新価格で再販する」と発表。再デビューにおける最大の注目は、74,800円だった価格を税込59,800円と買い求めやすくした点だ。
【画像】世界の有名コースをリアルに再現した、バーチャルラウンド画面
実機を安くしたのは、サブスク契約（トライアル1ヶ月無料、月1,180円、年11,800円）が必要な、魅力的な新機能の存在もあるだろう。2026年から独立したアプリとして新登場するシミュレーションゴルフアプリ「Home Tee Hero」はグラフィックを大幅アップデートし、芝生や木の質感をよりリアルに再現。 さらに、実戦を強く意識した「オンコース練習モード」が新たに加わった。オーガスタやペブルビーチといった17以上の有名コースのリアルな高解像度Lidarデータにより、グリーンの傾斜や起伏、正確な樹木を忠実に再現してプレッシャーを高めた練習が可能になった。
また、世界の約43,000以上のコースのバーチャルラウンドするゴルフシミュレーターモードも利用可能。最大10時間稼働する充電式バッテリーで、自宅やゴルフ練習場など、さまざまな環境に持ち運んで使える『R10』。ショットデータを確認して練習の質を上げたい人はこの機会に利用したい。20種類の測定指標は下記。 【ボールに関する指標】 トータル飛距離、キャリー飛距離、最高到達点、ボールスピード、打ち出し角度、打ち出し方向、バックスピン、サイドスピン、スピン量、スピン軸の傾き、トータル偏差距離、トータル偏差角、キャリー偏差距離、キャリー偏差角 【クラブに関する指標】クラブヘッドスピード、スマッシュファクター（ミート率）、クラブフェース角、アタックアングル（クラブ入射角）、クラブパス、フェーストゥパス
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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実機を安くしたのは、サブスク契約（トライアル1ヶ月無料、月1,180円、年11,800円）が必要な、魅力的な新機能の存在もあるだろう。2026年から独立したアプリとして新登場するシミュレーションゴルフアプリ「Home Tee Hero」はグラフィックを大幅アップデートし、芝生や木の質感をよりリアルに再現。 さらに、実戦を強く意識した「オンコース練習モード」が新たに加わった。オーガスタやペブルビーチといった17以上の有名コースのリアルな高解像度Lidarデータにより、グリーンの傾斜や起伏、正確な樹木を忠実に再現してプレッシャーを高めた練習が可能になった。
また、世界の約43,000以上のコースのバーチャルラウンドするゴルフシミュレーターモードも利用可能。最大10時間稼働する充電式バッテリーで、自宅やゴルフ練習場など、さまざまな環境に持ち運んで使える『R10』。ショットデータを確認して練習の質を上げたい人はこの機会に利用したい。20種類の測定指標は下記。 【ボールに関する指標】 トータル飛距離、キャリー飛距離、最高到達点、ボールスピード、打ち出し角度、打ち出し方向、バックスピン、サイドスピン、スピン量、スピン軸の傾き、トータル偏差距離、トータル偏差角、キャリー偏差距離、キャリー偏差角 【クラブに関する指標】クラブヘッドスピード、スマッシュファクター（ミート率）、クラブフェース角、アタックアングル（クラブ入射角）、クラブパス、フェーストゥパス
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