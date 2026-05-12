SixTONES・松村北斗、地元・静岡県の誕生150周年記念アンバサダーに 県が起用理由説明
6人組グループ・SixTONESの松村北斗が、地元・静岡県の誕生150周年記念アンバサダーに就任することが12日、県の公式サイトで発表された。静岡県は松村の地元。
【写真】色気あふれる…『anan』ソロ初表紙を飾った松村北斗
サイトでは「1876（明治9）年に足柄県と静岡県、浜松県が統合して、現在の姿の静岡県が誕生してから今年は150周年を迎えることから、本県の魅力を広く県内外に発信するため、『静岡県誕生150周年記念アンバサダー』に、歌手・俳優として幅広く活躍されている松村北斗さん（静岡県出身）が就任します」と伝えた。
就任の理由について、県は「松村さんは芸能活動を通じて、若い世代をはじめ、多くの方々に夢や感動を届けられており、150周年の取組や本県の様々な魅力を、県内外に広く届けていただける強い発信力をお持ちであることから、今回、アンバサダーに就任いただくことになりました」としている。
今後、松村は「静岡県誕生150周年記念アンバサダー」として、県のPR活動などを行うという。詳細は今後、県公式SNSなどで発信される。
【写真】色気あふれる…『anan』ソロ初表紙を飾った松村北斗
サイトでは「1876（明治9）年に足柄県と静岡県、浜松県が統合して、現在の姿の静岡県が誕生してから今年は150周年を迎えることから、本県の魅力を広く県内外に発信するため、『静岡県誕生150周年記念アンバサダー』に、歌手・俳優として幅広く活躍されている松村北斗さん（静岡県出身）が就任します」と伝えた。
今後、松村は「静岡県誕生150周年記念アンバサダー」として、県のPR活動などを行うという。詳細は今後、県公式SNSなどで発信される。