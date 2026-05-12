【海のはじまり】大竹しのぶ、子役・泉谷星奈と再会「二人でカナダにいる蓮くんに応援の動画を送った」 放送後も続く親交にドラマファン歓喜「素敵、、目黒くんうれしいだろうな」
俳優の大竹しのぶ（68）が11日、自身のインスタグラムを更新。放送から間もなく2年を迎える自身の出演ドラマ『海のはじまり』（フジテレビ系／2024年7月期放送）キャストと今なお続いている親交を明かし、反響を呼んでいる。
【写真】「二人でカナダにいる蓮くんに応援の動画を送った」大竹しのぶ＆泉谷星奈の再会2ショット
大竹は現在、ミュージカル『GYPSY』に出演中。投稿では、「ドラマ『海のはじまり』で私の孫役だった星奈ちゃんが観に来てくれました」と報告し、子役の泉谷星奈（ラナ・8）の肩を抱き笑顔を浮かべた“再会2ショット”を披露した。
楽屋裏では、仲良く“おしゃべり”を楽しんだそう。「星奈ちゃんは変わらず可愛くて楽しくて、面白い 話は尽きません」「可愛いお手紙も。字が前よりもしっかりしていて。そうかあ、あれから二年が経つんだぁ」と感慨深げにつづっていた。
また「二人でカナダにいる蓮くんに応援の動画を送ったけれど、その時も星奈ちゃんは前と変わらず嬉しそうにキャッキャと笑って言葉になりません。本当に可愛い。本当にいい子です」と、その際にドラマで主演を務めたSnow Man・目黒蓮（29）にメッセージを届けたことも紹介。目黒は現在、『SHOGUN 将軍』の撮影のためカナダ・バンクーバーでの生活を送っている（4月に一時帰国した）。
コメント欄には「素敵、、目黒くんうれしいだろうな」「2年経った今でも交流が続いているなんて素敵です」「目黒くん絶対喜ぶし、力になると思います」「蓮くん、きっと動画をニコニコしながら見てると思いますよ また、いつか…いつか…3人の親子が観たいです」「素敵な関係が今でも続いていることに、ほっこりしました」などと、さまざまな反響が寄せられている。
『海のはじまり』は、さまざまな形の“親と子”のつながりを通して描く、愛の物語。フジテレビ系ドラマ『silent』（2022年10月期）チームが再集結して挑んだ作品で、2024年度の「TVerアワード」ではドラマ大賞を受賞するなど、話題となった。
【写真】「二人でカナダにいる蓮くんに応援の動画を送った」大竹しのぶ＆泉谷星奈の再会2ショット
大竹は現在、ミュージカル『GYPSY』に出演中。投稿では、「ドラマ『海のはじまり』で私の孫役だった星奈ちゃんが観に来てくれました」と報告し、子役の泉谷星奈（ラナ・8）の肩を抱き笑顔を浮かべた“再会2ショット”を披露した。
また「二人でカナダにいる蓮くんに応援の動画を送ったけれど、その時も星奈ちゃんは前と変わらず嬉しそうにキャッキャと笑って言葉になりません。本当に可愛い。本当にいい子です」と、その際にドラマで主演を務めたSnow Man・目黒蓮（29）にメッセージを届けたことも紹介。目黒は現在、『SHOGUN 将軍』の撮影のためカナダ・バンクーバーでの生活を送っている（4月に一時帰国した）。
コメント欄には「素敵、、目黒くんうれしいだろうな」「2年経った今でも交流が続いているなんて素敵です」「目黒くん絶対喜ぶし、力になると思います」「蓮くん、きっと動画をニコニコしながら見てると思いますよ また、いつか…いつか…3人の親子が観たいです」「素敵な関係が今でも続いていることに、ほっこりしました」などと、さまざまな反響が寄せられている。
『海のはじまり』は、さまざまな形の“親と子”のつながりを通して描く、愛の物語。フジテレビ系ドラマ『silent』（2022年10月期）チームが再集結して挑んだ作品で、2024年度の「TVerアワード」ではドラマ大賞を受賞するなど、話題となった。