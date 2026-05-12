リンカーン記念堂の反射池の改修工事で、青色の保護コーティング剤を塗布する作業員/Rahmat Gul/AP

（CNN）歴史的景観の「情報に基づいた管理を促進する」米非営利団体、「ザ・カルチュラル・ランドスケープ・ファウンデーション（TCLF）」は11日、連邦裁判所に対し、トランプ政権によるリンカーン記念堂の「リフレクティング・プール（反射池）」の青色への塗り替えを差し止めるよう求めた。当該の反射池の底面は長年にわたり灰色に塗られていた。

TCLFは首都ワシントンの連邦裁判所に提出した訴訟で、塗り替えの計画が連邦法に違反していると主張している。同法は内務省に対し、工事着工前に計画を一般に周知した上で、他の連邦機関からの意見を聴取する協議プロセスを完了することを義務付けている。

TCLFはまた、この計画について、塗装工事が環境に与える影響に関する評価を内務省が発行することを義務付ける連邦法にも抵触していると述べている。

今回の訴訟は、首都にある数多くの文化的・歴史的施設や史跡を改装しようとするトランプ大統領の取り組みに対する、最新の異議申し立てとなる。他の団体も連邦裁判所に対し、トランプ氏によるホワイトハウス内の巨大な新舞踏場の建設、パリの凱旋門に似たアーチの建設、およびホワイトハウスに隣接する連邦政府庁舎の塗装工事の差し止めを求めている。

TCLFの会長兼最高経営責任者（CEO）であり、本件の原告でもあるチャールズ・A・バーンバウム氏は声明の中で、反射池のデザインは「ワシントン記念塔とリンカーン記念堂の間に築かれる、厳粛かつ神聖な視覚的・空間的つながりの根幹をなすもの」だと指摘。「青みがかった池なら、リゾートやテーマパークの方がふさわしい」との見解を示した。

本件を担当するカール・ニコルズ判事はトランプ氏によって任命された。これまでも同氏による連邦職員体制の再編に向けた取り組みに対する異議申し立ての審理を担当したことがある。

この塗装プロジェクトはトランプ氏にとっての優先事項となっている。同氏は先週、水を抜かれた反射池を車で横切り、現場を視察。新たに施された「米国旗の青」の塗装を称賛した。

「これまでよりもずっと美しい。なぜなら当初は人々が望んでいた色ではなかったからだ。これからは素晴らしい色になるだろう」（トランプ氏）

トランプ氏は当時、改修費用は180万ドル（約2億8000万円）になると述べていたが、連邦政府の記録によるとその7倍以上の費用がかかることが示されている。バージニア州の企業であるアトランティック・インダストリアル・コーティングス社は、このプロジェクトについて総額1310万ドルの契約を入札無しで受注した。内務省はこの金額について、建国250周年記念式典に間に合わせるために改修を急ぐ必要があったためだと説明している。

新たな訴訟について問われた内務省の広報担当者は声明の中で、新しい青色は「池に壮大なリンカーン記念堂とワシントン記念塔を映し出すことで、訪問者の体験を向上させるだろう」と述べた。

同省はまた、当該施設で行われているその他の変更についても、池の水質維持に寄与するものだとしてこれを称賛した。