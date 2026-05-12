【お豆腐感ゼロ】お豆腐嫌いの息子が奪い合う！ボウル不要の「極上スイーツ」

こんにちは。クックパッド歴11年、見た目は本格的なのに驚くほど簡単に作れるレシピを研究している♪♪maron♪♪です。

お豆腐はカラダにいいけれど…

良質なたんぱく質が豊富なお豆腐。「カラダにいいから食べてほしい」という親心とは裏腹に、独特の風味や食感で豆腐を敬遠してしまうお子さんもいらっしゃるかもしれません。



実は我が家の息子もかつてはお豆腐が食卓に並ぶと少し顔を曇らせるタイプでした。

そんな息子が「また作って！」と完食し、さらには奪い合うほど夢中になった、魔法のレシピをご紹介します。

ボウルも泡立て器も、さようなら！使うのは「耐熱容器1つとスプーン」だけ

材料（16×20cm耐熱容器1台分）

絹ごし豆腐…150g



砂糖…大さじ3



サラダ油…大さじ3



ホットケーキミックス…150g



卵…1個





作り方

耐熱容器に豆腐、砂糖を入れて豆腐をつぶしながら混ぜる。





油を加えて混ぜ合わせ、ホットケーキミックスを加えて粉っぽさが無くなるまで混ぜる。









粉っぽさが無くなるまで混ぜることで、豆腐の粒々感がなくなりお豆腐感が消えます。





3.卵を割り入れて、なめらかになるまで混ぜたら表面を平らにし、180℃に予熱したオーブンで30〜40分焼く。





混ぜるときは空気を含ませるように混ぜると、表面はサクッ中はふんわり仕上がります。





竹串を刺して何もつかなければ焼き上がり。





トッピングの黒蜜は手作りできる





黒砂糖と水を同量合わせてお鍋またはレンジで加熱して混ぜるだけ。





市販のものより香りが高く、温かいケーキにジュワっとしみ込む瞬間はまさに「極上」

このコクのある甘みが、お豆腐の存在を優しく包み隠してくれます。





「おいしい」の笑顔が一番の栄養

苦手なものを無理やり食べさせるのではなく、「これ、おいしいね！」と笑顔で食べてくれることは親としてホッと嬉しくなる瞬間ですよね。



忙しい日の午後、耐熱容器1つで仕込めるこのケーキが、親子の楽しいおやつ時間のきっかけになれば幸いです。

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クックパッドアンバサダー・♪♪maron♪♪（青木ゆかり）さんの、容器ひとつで量って、混ぜて、保存までできる、いちばん簡単なおやつレシピ67品を紹介。



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