宝塚歌劇団は１２日、宙組の副組長・愛すみれ（あい・すみれ）が組長に、小春乃さよ（こはるの・さよ）が副組長に就任すると発表した。ともに９月７日付。

現組長の松風輝（まつかぜ・あきら）は同組東京宝塚劇場公演「黒蜥蜴」「Ｄｉａｍｏｎｄ ＩＭＰＵＬＳＥ（ダイヤモンド インパルス）」千秋楽の９月６日付での退団が既に発表されており、現副組長の秋奈るい（あきな・るい）は引き続き副組長を務める。

愛は２００９年入団の９５期生。雪組に配属され、昨年６月２３日付で雪組から宙組に組替えされた。副組長２人制導入により、今年３月１日付で副組長に就任した。

現時点で９２期生の松風が、過去を含め全５組を通して最下級生の組長だが、愛はさらに３学年下となり、記録を更新することになる。

小春乃は１２年入団の９８期生。初舞台から宙組ひと筋。現時点で９７期生の花組・紅羽真希、月組・佳城葵、宙組・秋奈るいが、過去を含め全５組を通して最下級生の副組長だが、小春乃はさらに１学年下となり、記録を更新することになる。

【９月７日以降の各組の組長、副組長】

▼組長

花組：美風舞良（８２期生）

月組：梨花ますみ（６７期生）

雪組：透真かずき（９１期生）

星組：美稀千種（７９期生）

宙組：愛すみれ（９５期生）

▼副組長

花組：紫門ゆりや（９１期生）、紅羽真希（９７期生）

月組：夢奈瑠音（９６期生）、佳城葵（９７期生）

雪組：真那春人（９２期生）、桜路薫（９５期生）

星組：輝咲玲央（９２期生）、朝水りょう（９６期生）

宙組：秋奈るい（９７期生）、小春乃さよ（９８期生）