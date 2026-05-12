俳優の山粼賢人さんが、スイスの高級時計ブランド「ウブロ ビッグ・バン リローデッド」ローンチイベントに登壇しました。



【写真を見る】【 山粼賢人 】 300万超えの腕時計 身につけ登場 「最高のつけ心地です」 今後の挑戦は猯鼠





この日は、黒とシルバーを基調とした「ビッグ・バン リローデッド チタニウム セラミック」（3,091,000円）を身につけていた山粼さん。爐笋辰僂蠅っこいいですね。ビッグ・バンは普段から愛用させてもらってるので、最高のつけ心地です瓩函∀啝計をアピールしました。









俳優として活躍する山粼さんに、MCから「俳優としての転機」を聞かれると、2019年公開の映画『キングダム』のパネルが登場。犧Ｇの夏に五作目が公開になるんですけど、多くの皆さんに楽しんでもらえるキングダムの記念すべき一作目というか、ここから始まったので。中国のセットで撮影してて、この剣をさやに入れる瞬間は明確に思い出に残ってる。信（役名）と一緒に成長してきたなと思う瓩函感慨深そうに振り返りました。







今後挑戦したいことを聞かれると、悩みながら爐いしいごはんを自分で作りたいです瓩半箸貍个ぁ爛ャンプが趣味なので、そこに料理も必要じゃないですか。キャンプと合わせて、タレから作ってみたりとかやってみたいなって思います瓩醗嬪澆鮓譴蠅泙靴拭







【担当：芸能情報ステーション】