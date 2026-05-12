中国の4月CPIは前年同月比1．2％上昇、ガソリンと金アクセサリーの価格変動が顕著

中国国家統計局は5月11日、4月の中国消費者物価指数（CPI）を発表し、国際原油価格の変動や休暇中の移動需要の増加を受け、CPIは前年同月比1．2％上昇し、前月より0．2ポイント増加したと明らかにしました。食品とエネルギー価格を差し引いたコアCPIは同1.2%上昇し、緩やかな回復を維持しました。

国家統計局都市司の董莉娟首席統計官によると、4月のCPIでは、工業消費財価格が前年同期比3．5％上昇し、上昇幅は前月より1．3ポイント拡大し、前年同期比でCPIを約1．06ポイント押し上げました。国際コモディティ価格の変動の影響を受け、国内のガソリンと金アクセサリーの価格変動は比較的大きく、ガソリン価格の上昇幅は19．3％に拡大する一方、金アクセサリー価格の上昇率は46．9％へと鈍化しました。

国際原油価格の変動を背景に、国内のエネルギー価格は前月比5．7％上昇し、上昇幅は前月より0．9ポイント拡大しました。うちガソリン価格は12．6％上昇し、サービス価格は先月の前月比1．1％下落から0．5％上昇に転じ、季節的水準を0．2ポイント上回りました。

今後の見通しについて、中国民生銀行の温彬チーフエコノミストは、「雇用の安定、内需拡大、増収促進など各措置の実施と効果が現れるにつれ、一般市民の消費意欲と消費能力が徐々に回復し、サービスと商品価格の上昇をけん引するだろう」と述べました。また、「ホルムズ海峡の現在の通航量は衝突前の水準をはるかに下回っており、商業海運が短期間で実質的に回復することは難しく、原油価格は高値圏で推移する可能性が高い。前年同期の基数が低いことも重なり、中国のCPIは引き続き緩やかに上昇するだろう」との見方を示しました。（提供/CGTN Japanese）