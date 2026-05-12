JリーグオールスターDAZNカップ（6月13日、MUFG国立）で、J2・J3東地区Bの監督に選ばれたJ2藤枝の槙野智章監督が、“キング”を先発起用する方針を明かした。

ファン・サポーター投票により、17年ぶり開催となる“祭典”の指揮官に選出。同チームの選手には、カズことJ3福島の元日本代表FW三浦知良らが選ばれた。

注目の起用法については「話し合って決めたい」と前置きした上で「僕はスタート（スタメン）で使う気満々で行きます」と明言。「（カズがゴールを決めたら）ワクワクしますし、気づいたら僕も一緒に“カズダンス”するかもしれないですよ」とパフォーマンスで共演する可能性にも言及し、笑みを浮かべた。

6日の明治安田J2・J3百年構想リーグで対戦した際には試合後、オールスターに関して会話を交わしたと言う。「カズさんは（選ばれたら）優勝しにいきたい。本気で勝ちにいきたいと言っていた。カズさんの中でオールスターはただのお祭りではないんだなと。その言葉で僕も後押しを受けた」と共に頂点を目指すことを誓った。