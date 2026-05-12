ＴＢＳの南波雅俊アナウンサーが１２日、Ｘを更新。ＤｅＮＡ・山本祐大捕手とソフトバンク・尾形崇斗投手、井上朋也内野手との交換トレードのニュースに「とにかく、今シーズン１番驚きました」と思いをつづった。

ＤｅＮＡファンが絶句する今回のトレード。相川七瀬はＸで「こんな悲しいことないよ」「これ、本当の話ですか？どうして？」と戸惑い、鬼越トマホークの金ちゃんも「まさかとは思ったけど本当にあるのか…これは衝撃」と投稿。ＮＨＫ「おはよう日本」などで活躍する気象予報士の檜山靖洋氏も「ちょっと、、言葉が出ません。ひとつ言えることは、、、ファン歴４８年目ですが、その中で、１番受け入れがたいニュース」とつぶやいた。

南波アナもＸで「取材をしていても、実況をしていても、球界を代表する捕手だと常々思っていました。肩の強さ、リード、勝負強い打撃だけでなく、数字に表れない正捕手としての存在感はとても大きかったと思います」と山本捕手のすごさを説明。「これまでのシーズンでも、不振の時期、黙々と早出のロングティーを繰り返している姿に、プレーだけでなく、背中でもチームを引っ張れる選手だと感じていました」ともつづり「今シーズンを占う上でも、その先のシーズンを見据える上でも、とても大きなトレードになることは、間違いないでしょう。とにかく、今シーズン１番驚きました」と率直な気持ちをつづっていた。