知念里奈、観劇に訪れた「95歳になるおばあちゃん」とのハグショット公開「お祖母様オシャレ」「素敵なお写真」と反響
【モデルプレス＝2026/05/12】女優の知念里奈が5月12日、自身のInstagramを更新。自身の出演する舞台を観劇に来た祖母との2ショットを公開し、話題となっている。
【写真】45歳女優「涙が出そうな光景」観劇訪れた95歳祖母とハグ
知念は「観劇に来てくれた95歳になるおばあちゃん。『生きてるうちはまた観にくるさー』と言い残して無事に帰沖しました。ありがとう」「また観てもらえるように頑張ります」とつづり、祖母との2ショットを公開。ピンクや紫の花が描かれた華やかな服装の祖母と抱き合う姿を公開した。
また、祖母と自身の父親が手を取って歩く後ろ姿の写真も併せて披露し「祖母に寄り添う父を見ながら一緒に沖縄に帰りたくなったわたしです」と、故郷が恋しくなってしまった心境を明かした。
この投稿に、ファンからは「素敵なお写真」「お祖母様オシャレ」「95歳で飛行機に乗って観劇ってすごすぎる」「愛が溢れてる」「涙が出そうな光景」といった声が上がっている。
知念は、2005年にモデルの中村健太郎と結婚。2006年3月に第1子長男が誕生したが、2007年に離婚。その後、2016年7月に井上芳雄と再婚。2018年6月に第2子次男が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】45歳女優「涙が出そうな光景」観劇訪れた95歳祖母とハグ
◆知念里奈、95歳祖母との2ショット公開
知念は「観劇に来てくれた95歳になるおばあちゃん。『生きてるうちはまた観にくるさー』と言い残して無事に帰沖しました。ありがとう」「また観てもらえるように頑張ります」とつづり、祖母との2ショットを公開。ピンクや紫の花が描かれた華やかな服装の祖母と抱き合う姿を公開した。
◆知念里奈の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「素敵なお写真」「お祖母様オシャレ」「95歳で飛行機に乗って観劇ってすごすぎる」「愛が溢れてる」「涙が出そうな光景」といった声が上がっている。
知念は、2005年にモデルの中村健太郎と結婚。2006年3月に第1子長男が誕生したが、2007年に離婚。その後、2016年7月に井上芳雄と再婚。2018年6月に第2子次男が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】