トヨタ自動車のモータースポーツブランド「TOYOTA GAZOO Racing（GR）」は、5月28日から31日にかけて愛知県・岐阜県で開催されるFIA世界ラリー選手権（WRC）日本ラウンド「フォーラムエイト・ラリージャパン2026」に合わせ、多彩なコラボレーション商品や限定グッズを展開すると発表した。

今回の目玉の一つは、TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team（TGR-WRT）所属の勝田貴元選手によるWRC初優勝を記念した限定グッズだ。勝田選手は2026年3月の「サファリ・ラリー・ケニア」で日本人として34年ぶりとなるWRC優勝を達成しており、その快挙を記念したメタルグラフィーやフェイスタオル、ピンバッジなどを販売する。商品はラリージャパン会場内のGRグッズショップのほか、三井アウトレットパーク岡崎内の「TOYOTA GAZOO Racing Store」などでも取り扱う予定だ。

また、名古屋名物スイーツ「ぴよりん」とのコラボレーションも実施する。GRブランドカラーの赤と黒をイメージした「GRラリーぴよりん」は、ラリードライバーとコ・ドライバーをモチーフにした限定仕様で、フランボワーズ味とチョコレート味の2種類を用意。5月16日から名古屋駅前のミッドランドスクエア内トヨタショールームや「ぴよりんshop」で販売される。

さらに、愛知県発祥の人気ベーカリー「パンのトラ」とのコラボ商品も登場する。GRロゴをイメージしたデニッシュパンや、GRヤリスのステアリングをモチーフにしたドーナツなど、ラリージャパン限定商品を展開。豊田スタジアムでも期間限定販売を行う予定だ。

アパレル分野では、子ども服ブランド「BREEZE」とのコラボTシャツや、「JOURNAL STANDARD relume」と共同開発したオリジナルTシャツを展開するほか、日本航空（JAL）とのコラボフライトタグ、カシオの「G-SHOCK」と共同開発したコラボウォッチも販売する。GRはモータースポーツファンだけでなく、ファッションやライフスタイル分野との接点を広げることで、ブランド体験の拡大を図る。

ラリージャパン2026は、愛知県豊田市や岐阜県恵那市などを舞台に開催される予定で、GRは特設サイトを通じて競技情報やグッズ販売情報を順次公開していくとしている。