◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル、牝馬）＝５月１２日、栗東トレセン

小倉牝馬Ｓ３着から挑むココナッツブラウン（牝６歳、栗東・上村洋行厩舎、父キタサンブラック）は、坂路で調整し、水曜の最終追い切りに備えた。上村調教師は「変わりなく状態はいい。カイバも食べてくれます」とうなずいた。

ここ２走はエリザベス女王杯で５着、小倉牝馬Ｓで３着とあと一歩。トレーナーは「距離が長かったかな。（ハミを）かみっぱなしだったから」と分析する。

今回はマイルだが、５走前の錦Ｓ（３勝クラス）では上がり３ハロン３２秒８の強烈な末脚で差し切った。「あの時が強かったからね。マイルならこの中でも、決め手はひけを取らないと思う。ベストは１６００メートルだよ」と上村師は距離適性に自信を示した。

輸送すると体が減るところがあるが、前走では小倉への輸送をクリア。「現時点では４７０キロくらい。向こうに着いてからの精神状態がポイントだね」。平常心で臨めるようなら、一発があっておかしくない。