◆春季高校野球北海道大会札幌地区予選 ▽Ａブロック２回戦 北海１４―４札幌北＝６回コールド＝（１２日・札幌麻生）

４連覇を狙う北海が１４―４の６回コールドで札幌北に大勝した。１年生左腕・村上嘉威が高校初登板を果たした。

出番は１０点リードの５回に巡ってきた。３番手でマウンドに上がり、「とても緊張した。最初なのでドキドキというのが強かった」。２死一塁から連打を浴びるなど３安打で１失点。それでも、３三振を奪い最少失点で切り抜けた。「甘く入らないように意識した」という６回は３者凡退に抑えてコールド勝ちを決め、平川敦監督は「初登板で落ち着いてピッチングができていた。すごく頼もしいというか、期待が持てるピッチング」と目を細めた。

山形出身。父・崇さんは仙台育英のエースとして２０００年夏の甲子園に出場。青学大、社会人野球の新日本石油ＥＮＥＯＳ（現ＥＮＥＯＳ）でもプレーした。山形ボーイズ時代には東北地方を中心に約１０校の高校から誘いを受けたが、「北海は伝統があってとても強いイメージがあった。文武両道で、自分はそこで成長したいと思った」。同郷で親交のあった高橋快心内野手（２年）が進学していた縁もあり、地元を離れることを決めた。

競争を勝ち抜き、１年春から背番号「１３」をつかんだ最速１３３キロ左腕は「責任感がある。しっかり結果を残していきたい」。昨夏には最速１４７キロ右腕・森健成（２年）が１年生ながら甲子園で先発登板しており、「自分も夏に甲子園で投げたい」。０・５ミリに刈り上げた頭の汗を拭いながら、夏の大舞台を見据えていた。