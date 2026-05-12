今週の『Mステ』 豪華6組が出演へ【アーティスト＆楽曲一覧】
テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』（毎週金曜 後9:00）が、15日に放送される。公式サイトで6組の出演者、披露楽曲が公開された。
【貴重写真】「今とは別人みたい⁉」なヤンキースタイル…懐かしい、20年以上前のPUFFY
PUFFYは30周年大ヒットメドレーとして「愛のしるし」、「アジアの純真」、「これが私の生きる道」の3曲を披露。爆風スランプは37年ぶりに「大きな玉ねぎの下で」を歌唱。さらにBTSの後輩グループ・&TEAMが最新曲「Bewitched」をパフォーマンスする。ほか、石崎ひゅーい、日向坂46、森山直太朗が出演する。
■出演アーティスト・楽曲一覧 ※五十音順
石崎ひゅーい「Tokyo City Lights」
&TEAM「Bewitched」
爆風スランプ「大きな玉ねぎの下で」
PUFFY「これが私の生きる道」「愛のしるし」「アジアの純真」
日向坂46「Kind of love」
森山直太朗「愛々」
森山直太朗・石崎ひゅーい「愛し君へ」
【貴重写真】「今とは別人みたい⁉」なヤンキースタイル…懐かしい、20年以上前のPUFFY
PUFFYは30周年大ヒットメドレーとして「愛のしるし」、「アジアの純真」、「これが私の生きる道」の3曲を披露。爆風スランプは37年ぶりに「大きな玉ねぎの下で」を歌唱。さらにBTSの後輩グループ・&TEAMが最新曲「Bewitched」をパフォーマンスする。ほか、石崎ひゅーい、日向坂46、森山直太朗が出演する。
■出演アーティスト・楽曲一覧 ※五十音順
石崎ひゅーい「Tokyo City Lights」
&TEAM「Bewitched」
爆風スランプ「大きな玉ねぎの下で」
PUFFY「これが私の生きる道」「愛のしるし」「アジアの純真」
日向坂46「Kind of love」
森山直太朗「愛々」
森山直太朗・石崎ひゅーい「愛し君へ」