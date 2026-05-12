将棋の第74期王座戦挑戦者決定トーナメント1回戦が5月12日、東京・将棋会館で行われ、藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）と斎藤明日斗六段（27）が対局中だ。ABEMAの中継で解説を務める戸辺誠七段（39）は、藤井竜王・名人の「夢」にまつわる驚きのエピソードを披露。絶対王者の思考の片鱗を感じさせる内容に、ファンからは驚がくの声が殺到した。

【中継】対局中の藤井六冠の表情（生中継中）

エピソードの舞台となったのは、戸辺七段が副立会を務めた4月25・26日の名人戦第2局（青森市）。激闘から一夜明け、ホテルから出発する際に戸辺七段は藤井竜王・名人とタクシーに同乗したという。当日の早朝には北海道十勝地方を震源とする地震が発生し、青森市内でも震度2程度の揺れを観測していた。戸辺七段が「地震、大丈夫でしたか？」と話を振ると、藤井竜王・名人は「大丈夫でした。最初は夢の中で揺れているのかわからなかったです」と答えたという。

そこから戸辺七段が「夢とかよく見るんですか？」と展開すると、「夢を見ることがあります」と藤井竜王・名人。気になる夢の内容について深掘りすると、なんと「夢の中で詰将棋を作っていた」という将棋星人とも言える回答が飛び出した。さらに藤井竜王・名人は、起きて「あっ！」とひらめき、その手順を実際に盤上に並べてみたものの「全然詰んでいなかった」という可愛らしいオチまで明かしてくれたという。

これを聞いた戸辺七段が「藤井先生のことだから、夢の中でも（詰将棋作成が）できそうですよね」と伝えると、藤井竜王・名人は「いやいや、そんなに上手くいかないんですよね」と苦笑いを浮かべていたという。

寝ている間も将棋のことで頭がいっぱいなことが伺える衝撃の事実に、ABEMAの視聴者も大興奮。コメント欄には「夢の中でも詰将棋とは恐れ入った」「なんちゅう夢」「夢の中でも詰将棋ｗ」「寝てても脳休んでないやん」「夢でも将棋というパワーワード」と驚きの声が殺到した。

さらに、夢での記憶を頼りに盤に再現したというエピソードには「夢の中で作って、起きても並べるくらい覚えてるのすげーな」「並べてみたんだ」「夢の内容って起きたら忘れちゃうもんな」といった感心の声も。四六時中将棋と向き合う姿に、「ほんとに将棋好きなんだな」「寝てる時も進化している証左」と絶賛するコメントも多数寄せられていた。

（ABEMA／将棋チャンネルより）