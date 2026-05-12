対話型ＡＩ（人工知能）に恋愛感情を抱く人がいることや、ＡＩ化が進む社会における人とＡＩの関係性について、２人の専門家に話を聞いた。

（社会部 福元理央、大重真弓）

適切な距離感 どう保つか問われる

国立情報学研究所で人工知能（ＡＩ）と人間の関係のあり方などを研究している武田英明教授

人間が機械に愛情を向けることは以前からありました。１０年程前には、ソニーの犬型ロボット「ＡＩＢＯ」の葬式が話題になりました。対話型生成ＡＩに、利用者が恋愛感情を抱くことも、こうした人と機械の関係性の延長線上にあると考えられます。

一方で、対話型生成ＡＩには新しい面があります。技術の進歩によって、利用者の問いかけに応答してくれ、会話を続けることができる点です。利用者は「自分の思いが通じた」と感じやすくなっています。

重要なのは、ＡＩを機械であると理解しながらも、単なる「もの」や「システム」とは異なる存在として受け止める感覚が生まれている点です。この感覚を失うと「ＡＩは人である」と思い込むなどして、依存につながります。ＡＩとの関わりにおいては、親密さを感じること自体を否定するのではなく、本質的に人間とは異なるメカニズムで動いている存在という認識を持ちながら、適切な距離感をどう保つかが問われています。

社会のＡＩ化が進む中、ＡＩは恋愛により入り込んでくるでしょう。互いのＡＩ同士にやり取りをさせて、性格や好みなどあらゆるデータをマッチングさせた上で交際を決める、などといったことが起こるかもしれません。

ＡＩ化社会の到来は待ったなしです。見落とされがちなのは「社会が変われば人も変わる」という視点です。人間は新しい技術を手にするたびに、それに適応した社会を作り、生き方を学んできました。ＡＩが一般化した社会では、人間はＡＩと共同で社会を構成し、人間のコミュニケーションの対象にもＡＩが当たり前に入ってくるでしょう。

ＡＩ恋愛相談…魅力磨く機会失いかねず

東京・自由が丘で結婚相談所「エフティヒア」を営む婚活カウンセラー・岡部美穂子さん

恋愛相談を、人間ではなくＡＩにする人も多いようです。少し前なら、職場の飲み会で恋愛相談をすることもよくありましたよね。でも昨今では、プライベートに踏み込むことがご法度になってきました。そんな中現れたＡＩは、人に話すのは恥ずかしい悩みも受け止めてくれる相手として適役なのでしょう。

ただＡＩは、耳の痛いことは言いません。本来人は、自分の見たくない部分に向き合い、勇気を持って行動する過程で、人としての魅力も磨かれていく。その機会を、ＡＩ相手では逃してしまいかねません。

特に若い人たちは、短時間で「正解」を得たいのでしょう。でも、正解が全てではないと伝えたい。生身の人間相手では、「これが正解かな」と思って試したことが全然うまくいかないなんてことはよくあります。それでも「まあ仕方ないか、そういうこともあるか」と受け止めることも大事ではないでしょうか。

成婚がゴールではなく、その先も相手との人間関係は続いていく。私自身、婚活カウンセラーとして会員さんと向き合う中で大切にしている前提です。思い通りにならない他者と、想定外の出来事に立ち向かい乗り越えていく力を養うこと。恋愛や結婚の本質的な意味が今、問い直されているように思います。