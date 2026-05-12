「ドジャースはササキを引っ張りすぎた」米記者が“苦言”　佐々木朗希、6回に連打で逆転許す…チームは3連敗で首位陥落

佐々木朗希を引っ張りすぎたと米記者が苦言を呈した(C)Getty Images

ドジャースの佐々木朗希が現地時間5月11日、本拠地でのジャイアンツ戦に先発登板し、6回途中3失点の内容で降板し、勝敗はつかなかった。チームは3−9で敗れている。

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立ち上がりは三者凡退に抑えた佐々木だが、2回に先頭のラファエル・ディバースに先制ソロを浴びてしまい、これで今季6登板連続で本塁打を許してしまった。

それでも、打線が右腕を援護。1点ビハインドの4回無死満塁からマックス・マンシーの適時打で逆転に成功すると、佐々木は5回を三者凡退に抑えた。しかし、6回に連打を許し、無死二、三塁のピンチを背負うと、エリオト・ラモスに逆転の適時二塁打を浴びてしまい、2−3となった。