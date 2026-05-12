『見取り図の間取り図ミステリー』250坪の敷地と家が100万円で買えた理由とは？ SixTONES・高地優吾と見取り図・リリーが調査
6人組グループ・SixTONESの高地優吾（※高＝はしごだか）が、14日放送の『見取り図の間取り図ミステリー』（毎週木曜 後10：00）にゲストとして出演する。
【番組カット】楽しそう〜！笑顔で拍手する見取り図＆横澤夏子
同番組は、敷地や建物の間取り図など、住宅に隠された謎を解き明かすバラエティー。住人たちの“熱い想いと工夫”が詰め込まれた住宅を大調査する。MCは見取り図（盛山晋太郎・リリー）、サブMCは横澤夏子が務める。
今回は、「謎の激安移住スペシャル」と題して、“ある理由”によって格安になった3つの住宅を紹介。「敷地700坪の巨大な家が家賃4万6000円」「移住人気がとても高い町にあり、しかも約250坪の敷地と家をたった100万円で購入できた」「設備が充実した住宅街の家賃が0円」の理由とは。ロケにはバッテリィズ、高地、ベッキー、藤本敏史が、スタジオゲストに浅野ゆう子、IKKO、長浜広奈が登場する。
▼なぜ家賃4万6000円？ 700坪の巨大な家
白浜ビーチや南紀白浜温泉がある関西の人気観光地にあり、敷地700坪の広い家がなんと家賃4万6000円！大阪から移住してきた夫婦が暮らすこの家に、調査に訪れたバッテリィズも「これ、家!?」とビックリ！キッチンは料理が趣味だという夫がマグロ一匹を余裕でさばけるほどの広さがあり、夫婦の趣味スペースは広さ約33帖もあるホームシアター！何から何まで“規格外”の広い家が、なぜ家賃4万6000円なのか!?驚きのミステリーに迫る！
▼なぜ100万円？ 海と山が近い250坪の家
移住人気がとても高い町にあり、しかも約250坪の敷地と家が100万円で買えた!?海と山に近く、「住みたい田舎ベストランキング」に登場するほど山口県の移住人気エリアに建つ100万円ハウスは、築50年の2階建て5LDKS。7年前に仙台市から移住してきた夫婦が暮らし、自分たちでできる箇所はDIYし、さらに“ある恩恵”によって総額約150万円でリノベーションできたという。リリーと高地が調査に向かい、100万円ハウスのミステリーを探る！
▼なぜ家賃0円？ 設備充実の住宅街
設備が充実した住宅街の家賃が0円!?夢のような住宅街があるのは韓国・釜山市。56世帯が暮らすこの住宅街は、生活に必要なエネルギーを太陽光・地熱・雨水で作っているという。釜山市で同じような広さの家なら家賃15〜20万円のところ、ここでは家賃0円で生活設備も充実！なぜ0円で住めるのか？ベッキーと藤本敏史が調査に向かう。
【番組カット】楽しそう〜！笑顔で拍手する見取り図＆横澤夏子
同番組は、敷地や建物の間取り図など、住宅に隠された謎を解き明かすバラエティー。住人たちの“熱い想いと工夫”が詰め込まれた住宅を大調査する。MCは見取り図（盛山晋太郎・リリー）、サブMCは横澤夏子が務める。
▼なぜ家賃4万6000円？ 700坪の巨大な家
白浜ビーチや南紀白浜温泉がある関西の人気観光地にあり、敷地700坪の広い家がなんと家賃4万6000円！大阪から移住してきた夫婦が暮らすこの家に、調査に訪れたバッテリィズも「これ、家!?」とビックリ！キッチンは料理が趣味だという夫がマグロ一匹を余裕でさばけるほどの広さがあり、夫婦の趣味スペースは広さ約33帖もあるホームシアター！何から何まで“規格外”の広い家が、なぜ家賃4万6000円なのか!?驚きのミステリーに迫る！
▼なぜ100万円？ 海と山が近い250坪の家
移住人気がとても高い町にあり、しかも約250坪の敷地と家が100万円で買えた!?海と山に近く、「住みたい田舎ベストランキング」に登場するほど山口県の移住人気エリアに建つ100万円ハウスは、築50年の2階建て5LDKS。7年前に仙台市から移住してきた夫婦が暮らし、自分たちでできる箇所はDIYし、さらに“ある恩恵”によって総額約150万円でリノベーションできたという。リリーと高地が調査に向かい、100万円ハウスのミステリーを探る！
▼なぜ家賃0円？ 設備充実の住宅街
設備が充実した住宅街の家賃が0円!?夢のような住宅街があるのは韓国・釜山市。56世帯が暮らすこの住宅街は、生活に必要なエネルギーを太陽光・地熱・雨水で作っているという。釜山市で同じような広さの家なら家賃15〜20万円のところ、ここでは家賃0円で生活設備も充実！なぜ0円で住めるのか？ベッキーと藤本敏史が調査に向かう。