あすから中国を訪問する予定のアメリカのトランプ大統領が習近平国家主席との首脳会談で、台湾への武器売却について議論すると述べました。

アメリカ トランプ大統領

「（Q.米国は台湾に武器を売り続けるべき？）それについては習主席と議論する。習主席は売却を望まないだろう。話をするつもりだ」

トランプ政権は去年12月、総額で111億ドル規模の台湾に対する武器売却を発表し、中国側が反発しています。

中国への訪問を前にトランプ氏は、「習主席とすばらしい関係を築いている」と述べるとともに、自らの大統領在任中は台湾問題をめぐる緊張が高まることはないという考えを改めて示しました。

その台湾では…

台湾の高校生

「トランプ氏には台湾統一を進めてほしくない。若者が戦場に行くのは多くの場合、上の権力争いのためだと思う」

台湾市民

「トランプ氏は台湾を代表する立場にない。何かを伝えるなら台湾の人が中国に伝えるべき」

トランプ氏はSNSで、「アメリカと中国にとって素晴らしいことが起こるだろう」と投稿していて、台湾問題でどのような議論が行われるのか注目されます。