「料理の神様」として知られる栃木県小山市の高椅神社で、氏子たちが、昨秋の突風被害で破損した本殿修繕費の一部を募るクラウドファンディング（ＣＦ）を始めた。

氏子の高齢化が進む中、７世紀に建立された「地域の宝」をたくさんの人の手助けで守りたいと考えている。（林栄太郎）

６８４年建立の高椅神社は、料理の始祖神「磐鹿六雁命（いわかむつかりのみこと）」をまつる。境内には包丁を供養する「包丁塚」もある。日本調理師連合会の協力で包丁式が行われ、岐阜県内に四つの分社があるなど、「料理の神様」として料理関係者が信仰を寄せる。

高椅神社は昨年９月、災厄に見舞われた。

突風と大雨でケヤキやカシの大木が倒れ込み、拝殿は一部損傷で済んだものの、安土桃山時代の築造とされる本殿が半壊の憂き目に遭った。倒木の撤去は市や県神社庁の補助や寄付などで費用を賄ったが、本殿は文化財に指定されておらず、市など行政の補助は期待できないという。本殿の修復には５０００万円以上かかる見通しだ。

このため、高椅神社の氏子総代約６０人が今年２月、「高椅神社本殿修繕事業プロジェクト」を発足。今月からＣＦサイト「レディーフォー」でＣＦを始めた。本殿の銅ぶき屋根の修復に充てるため、目標金額は５００万円に設定した。

プロジェクトの田村豊代表（７０）は「氏子も高齢化し、地域だけでは神社を守れない。料理関係者だけでなく、全国に高椅神社の魅力や被害のことを伝えるのもＣＦの目的です」と話す。

高椅神社の氏子は、楼門（県指定文化財）の約１００年ぶりの大修理を約１億５０００万円かけて完成させた実績がある。県や市からの補助金とともに、県内外から寄付を集めた。今回はＣＦに加え、氏子らが地元企業や神社周辺の住民らを回り、寄付を募る活動も始めている。

神社周辺では「神の使い」とされるコイを食べないという風習も残る。元同神社責任総代代表の塚原一男さん（７９）は「神社を中心に独特の暮らしが守られてきた。地域の文化に関心のある人はぜひ手助けしてほしい」と訴えていた。

プロジェクトの問い合わせは田村さん（０２８５・４９・０４７２）へ。