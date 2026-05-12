１２日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１０．５３ポイント（０．２５％）安の４２１４．４９ポイントと反落した。

利益確定売りが重しとなる流れ。上海総合指数は前日、２０１５年６月下旬以来、およそ１０年１０カ月ぶりの高値水準を回復していた。もっとも、下値を叩くような売りはみられない。対米ドルの人民元高が進行していることや、米中首脳会談の期待感などが支えだ。トランプ米大統領は１３日夜に北京入りし、中国の習近平・国家主席と１４〜１５日の２日間にわたり会談する。指数はプラス圏で推移する場面もみられた。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、自動車が安い。安徽江淮汽車集団（６００４１８／ＳＨ）が４．３％、賽力斯集団（６０１１２７／ＳＨ）が２．７％、広州汽車集団（６０１２３８／ＳＨ）が２．３％、遼寧曙光汽車集団（６００３０３／ＳＨ）が１．８％、東風汽車（６００００６／ＳＨ）が２．０％ずつ下落する。

不動産株もさえない。光明地産（６００７０８／ＳＨ）が２．９％安、信達地産（６００６５７／ＳＨ）が１．６％安、金地集団（６００３８３／ＳＨ）が１．３％安、緑地ＨＤ（６００６０６／ＳＨ）が１．２％安で取引を終えた。中国の政策を追い風にこのところ買いが続いていたが、この日は利食い売りにおされている。消費株、資源・素材株、軍需産業株、空運株、医薬株なども売られた。

半面、発電株は物色される。大唐国際発電（６０１９９１／ＳＨ）が１０．０％（ストップ）高、楽山電力（６００６４４／ＳＨ）が３．６％高、華能国際電力（６０００１１／ＳＨ）が２．１％高、華電国際電（６０００２７／ＳＨ）が１．９％高で引けた。半導体株、証券株も買われている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が１．１７ポイント（０．４１％）高の２８７．９９ポイント、深センＢ株指数が１０．８６ポイント（０．９３％）安の１１５９．９３ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）