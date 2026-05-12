DIDIONの新作コレクション登場♡立体感リップと万能アイカラーに注目

コスメブランドDIDION（ディディオン）から、メイクの可能性を自由に広げてくれる新作コレクションが2026年5月12日（火）より登場します。今回発売されるのは、ブランド初となるリップキット2色に加え、シングルアイカラー新色2色、さらにシリコン雑貨ブランド「p+g design®︎」のFLAPPOシリーズとのコラボポーチ。質感やレイヤードを楽しみながら、自分らしいメイクを叶える注目アイテムが揃います♡

DIDION初のリップキットが登場

今回の目玉となる「DIDION LAYERED LIP KIT」は、リップスティックとリップライナーを組み合わせることで、立体感のある唇を演出する新作アイテムです。価格は各2,420円（税込）、2色展開で発売されます。

リップスティックには、大人気の「DIDION PLUMPING LIPSTICK」をミニサイズ化したアイテムを採用。

ふんわりとしたブラーリング効果で唇の縦ジワを自然にカバーしながら、ぷっくりとしたボリューム感を演出してくれます。

さらに、なめらかな描き心地のリップライナーが唇にぴったり密着し、自然なツヤ感と立体感をプラス。

「01 Mont Blanc Latte」は、クリーミーで洗練されたブラウンカラー。抜け感のある大人っぽい表情を演出してくれます。

「02 Sugar Bear」は、素の唇になじむニュートラルなピンクベージュで、ピュアさと色気を両立した絶妙カラーです。

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新色アイカラー＆限定ポーチ

「DIDION SINGLE EYECOLOR」には、新色2色が仲間入り。価格は各1,540円（税込）です。

「13 Avril」は、大小さまざまなパールを配合したベビーピンクラメ。繊細な輝きがまぶたに奥行きを与え、しっとりと密着することで粉飛びしにくいのも魅力です。

デートメイクや華やかなシーンにもぴったり♡

「14 Silent Glow」は、目元だけでなく頬や唇にも使えるクリアバームタイプ。ベースとして仕込むことでメイクの密着力を高め、上から重ねるカラーの美しさを引き立ててくれます。

単品使いでも、内側からにじむような透明感のあるツヤを演出できる万能アイテムです。

さらに、「DIDION x FLAPPO SILICONE POUCH」も登場。価格は1,980円（税込）で、シリコン雑貨ブランド「p+g design®︎」のFLAPPOシリーズとの別注コラボアイテムです。

オリジナルにはないキーホルダーチャーム付きで、コスメを可愛く持ち運べるのがポイント。

セット商品として、「DIDION LAYERED LIP KIT SET」4,000円（税込）、「DIDION SINGLE EYECOLOR 13・14 SET」4,660円（税込）も展開されます。

レイヤードで広がる旬メイク

DIDIONの新作コレクションは、“組み合わせる楽しさ”を感じられるラインナップが魅力。リップやアイカラーを自由にレイヤードすることで、自分だけのメイク表現を楽しめます。

持ち歩きたくなるコラボポーチも加わり、毎日のメイク時間がもっと特別なひとときになりそう♪トレンド感と使いやすさを兼ね備えたDIDIONの新作を、ぜひチェックしてみてください。