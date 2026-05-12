藤原紀香（54）が12日、都内で酸素補給水「WOX（ウォックス）」のPRイベントを行った。

酸素にはエネルギーを作り、代謝を高め、血行を良くする効果があり、加齢による肺からの酸素補給減少を補うことで生活の質の低下を防ぐことを期待できるという。

9年以上も愛飲している紀香。この日は大型スクリーンで自身の毛細血管を映しだして、WOX効果の“視覚化”をしてみせた。「記者に自分の毛細血管を披露するのは初めて。ドキドキしている」。WOXの会社社長から「血管がきれい」とほめられると「飲んで10秒後にピピピピと動いてきた。それが血流なんですね」と納得顔だった。

紀香といえば、水素水の愛用者として有名。16年に歌舞伎俳優片岡愛之助（54）との結婚式の引き出物にオリジナルの水素生成器を用意したほどだ。「水素も早くから取り入れていて、新酸素と使い分けをしている。水素は野菜を洗うときに農薬を洗い流すために使う。水素の発生するものをお風呂に入れている」。

愛猫「まー之助」もWOXの愛飲ネコだという。「1年でも1日でも長生きして欲しい。健やかで元気です」。

“3人家族”みんなの健康生活について終始笑顔で話していた。