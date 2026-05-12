「実在するの？」二宮和也、櫻井翔とすれ違うも“声掛けれず”。「すごい偶然」「運命すぎる笑」
嵐の二宮和也さんは5月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。同じく嵐の櫻井翔さんと遭遇したものの、声を掛けられなかったことを明かしました。
【二宮和也のポスト全文】
コメントでは「え、ニノとか櫻井君って実在するの？歴史上の人物かと思ってました」「遭遇率がすごいからスタジオ近くとかなのかな？」「本当に仲良し感凄いなあ!」「これは翔くんサイドのエピも聞かなければ」「国民的アイドルが国民的アイドルを見つけてテンション上がってるの平和すぎる」「今日は翔くん？！！運命すぎる笑」「すごい偶然」と、驚きの声などが寄せられました。
(文:多町野 望)
【二宮和也のポスト全文】
「平和すぎる」二宮さんは「間違いない、、、わかる、アタクシにはわかるわよ、、、、さっきすれ違ったのは櫻井翔よっ！(こっちが車だった為声掛けれず、、、)」とポスト。車に乗っている時に、櫻井さんとすれ違ったようです。
コメントでは「え、ニノとか櫻井君って実在するの？歴史上の人物かと思ってました」「遭遇率がすごいからスタジオ近くとかなのかな？」「本当に仲良し感凄いなあ!」「これは翔くんサイドのエピも聞かなければ」「国民的アイドルが国民的アイドルを見つけてテンション上がってるの平和すぎる」「今日は翔くん？！！運命すぎる笑」「すごい偶然」と、驚きの声などが寄せられました。
「岡田准一氏がいました」10日には「さっきコンビニから出たら とんでもないオーラを感じる方を見たら 岡田准一氏がいました。久しぶりに街で芸能人に会いました」とポストしていた二宮さん。2日連続で、街中で芸能人に遭遇したようです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)