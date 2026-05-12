“6速MT”搭載！ トヨタ新型「トヨタ教習車」発表！

初めてハンドルを握り、緊張しながら“教習車”を運転した記憶は、多くのドライバーにとって忘れられない思い出でしょう。

その「初めての相棒」として長年日本の免許取得を支えてきた教習車に、トヨタが新たな転換期をもたらします。

【画像】これがトヨタ新型「トヨタ教習車」です！（61枚）

トヨタは2026年5月12日、一部改良を施した最新の「カローラ」をベースとする新型「トヨタ教習車」を発表し、同日より販売を開始しました。

これまでのトヨタの教習車（正式名：トヨタ教習車）といえば、旧世代の設計を残した「カローラ アクシオ」がベースとなっていましたが、今回の刷新によって教習の現場が現代的なスタンダードへとアップデートされることになります。

新型トヨタ教習車の最大の特徴は、先述のようにベース車両が現行世代のカローラへと移行したことにあります。

これにより、最新のプラットフォーム（TNGA）がもたらす安定した走行性能や、洗練されたエクステリアデザインを獲得。

かつての教習車といえば、どこか素っ気ない「道具感」が漂うセダンというイメージが強かったものですが、新型は最新モデル譲りのシャープなLEDヘッドランプやワイド感のあるフロントマスクを備え、一見すると一般向けの乗用車と見紛うほどスタイリッシュな佇まいを見せています。

もちろん、教習車ならではの特殊な装備も抜かりありません。

助手席側に配置された指導員用の補助ブレーキや、左右の視界を確保するための補助ミラーなど、教習専用モデルとしての機能はしっかり装着。

とくに視界の確保については、Aピラーの形状やダッシュボードの高さが最適化された現行カローラの特性が活かされており、不慣れな教習生でも周囲の状況を把握しやすいパッケージングとなっています。

また、指導員が操作するスイッチ類も、長時間の教習でも疲れにくい配置へと見直され、現場のプロが求める高い実用性を備えています。

さらに、昨今の交通事情に合わせた「安全装備」の充実も見逃せません。

新型トヨタ教習車には、最新の「トヨタセーフティセンス」が惜しみなく投入されており、衝突被害軽減ブレーキはもちろんのこと、ペダルの踏み間違いによる事故を防ぐ機能や、車線をはみ出さないよう支援する機能など、初心者が陥りがちなミスをカバーする最新の予防安全技術を網羅。

これは単に事故を防ぐだけでなく、これから公道に出る教習生が「現代のクルマにはどのような安全機能が備わっているのか」を正しく学ぶための重要な教材としての役割も果たします。

そしてインテリアに目を向けると、こちらも大きな進化を遂げています。

視認性に優れた大型の液晶メーターや、使い勝手の良いディスプレイオーディオなど、デジタル化が進んだコクピットはまさに現代の乗用車そのもの。

かつての教習車で主流だった“アナログな感覚”は懐かしく、また大切ですが、いまや多くの新車が電子制御やタッチパネルを採用している時代です。

最初からこうした最新のデバイスに触れることで、免許取得後すぐに一般車を運転する際の戸惑いを軽減できるというメリットもあるでしょう。

また、シートの設計や空調システムも最新のカローラ譲りとなっており、緊張で身体が強張ったり、汗をかきやすい教習生にとって、快適な学習環境となっています。

パワートレインについては、信頼性の高いガソリンエンジン仕様が用意されており、教習における基本的な操作感や車両の挙動を、忠実に教習生へと伝えます。

ラインナップは、クラッチ操作が必要な6速MT（マニュアル）車と、操作が平易なAT（オートマチック）車の両方を用意。

全国の指定自動車教習所が求める多様なニーズに柔軟に応えます。

とくにMT車においては、初心者でもシフトチェンジのタイミングが掴みやすいようエンジン特性にチューニングが施されている点も、トヨタらしい細やかな配慮といえるでしょう。

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日本国内において、教習車は単なる「商品」以上の意味を持っています。

多くの人が人生で初めて“トヨタ”というブランドのクルマに“運転手”として深く触れる機会となるのが教習所だからです。

その入り口となるモデルが、最新かつ高品質なカローラへと進化したことは、これからの交通社会の安全性向上にも寄与するはず。

これから免許を取る方々は、かつての教習車のイメージを大きく覆す「カッコよくてハイテクなカローラ」で、ドライバーとしての第一歩を踏み出すことになるでしょう。