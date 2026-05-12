お笑いコンビ、ハライチ岩井勇気（39）が11日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。ツッコミ芸人への本音を明かした。

岩井は「いまだにツッコミ担当の芸人は何が面白くてツッコミをやっているのかわからない。絶対ボケの方が面白いのに、自らツッコミを買って出ているのは謎すぎる。なので相方には本当にありがとうと思う」と本音を告白した。

MCのウエストランド井口浩之（43）、とろサーモン久保田かずのぶ（46）は本音を聞き爆笑していた。

岩井は2人に「思わないですか？」と聞き「ボケの方が楽しいじゃないですか。ツッコミは辛いじゃないですか。言われたことにすぐ返さなくちゃいけないみたいな。スポーツ的なところあるじゃないですか。でもボケは言いたい放題言って、ツッコミはそれを処理してくれているみたいな。なんでその処理してくれている方を買って出ているのみたいな」とツッコミ芸人への感謝を語った。

岩井は澤部佑について「小学校のときからツッコミやってて、それが楽しかったヤツらしいんだけど。みんなボケが楽しくて入ってるはずじゃないのかな」と語った。