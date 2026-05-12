タレントのモト冬樹（74）が12日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。独身時代、黒柳徹子（92）から心配されていたことを明かした。

冬樹は妻でモデルの武東由美（64）とともに出演。

黒柳は「あなたが独身だったので私が心配して、ずいぶんいろいろ『合コンやったらどう？』とかね」と冬樹の独身時代について語った。

冬樹は父が医者をやっていたことから「うちの母がね。『道具があるから。女子医大でナンパして来い』とか言われたりして。それを黒柳さんにお話ししたら急に仕事中電話かかってきて（黒柳が）『今女子医大の前でいっぱい女子大生いるから、来なさい』とか言われて」と黒柳からの電話を明かし笑った。

黒柳は「私がね、あなたに電話したんだもんね。そのときあなたに『今来ればいっぱいいるよ、お医者さんの…』って」と笑った。「あなた女医さんなんですか？」と武東に聞くと、武東は「違います」と答えた。

黒柳は「どうしたんですか。あのときは女医さんに偏っていたように思いますけど」と笑い、冬樹も「ありがたかったですけど、そういう縁はなくて」と答えた。