九州電力が川内原発内に建設を計画している使用済み核燃料を保管する乾式貯蔵施設について、計画に反対する市民団体が、先月に続き、再び、九電に住民説明会の実施を求めました。

九州電力に申し入れ書を手渡したのは、市民団体「川内原発の乾式貯蔵を考える会」です。

九州電力は、川内原発の敷地内に使用済み核燃料を一時保管する乾式貯蔵施設を整備する計画で、2029年度の運用開始を目指しています。

市民団体は先月、全県民を対象にした説明会の実施を申し入れ

市民団体は、「川内原発が使用済み核燃料の最終処分場になりかねない」と主張しており、独自に行った鹿児島県民1153人へのアンケートでは92%が「住民説明会を実施すべき」と回答したとしています。

この結果を受けて市民団体は先月、全県民を対象にした説明会の実施を申し入れましたが、九電は実施の予定はないと回答したということです。

九電の担当者「申し入れの内容は社内で共有する」と回答

団体は「より多くの人が説明を聞くことができる」としてきょう12日、改めて説明会の実施を求めました。

（川内原発の乾式貯蔵を考える会 向原祥隆代表）「乾式貯蔵施設ができたら核のゴミ捨て場になる。最低限作る前に県民への説明をしてほしい」

九電の担当者は、「申し入れの内容は社内で共有する」と回答していました。

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