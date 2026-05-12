2年連続で荒茶生産量日本一に輝いた鹿児島のお茶。

鹿児島中央駅で、きょう12日、南九州市知覧産の新茶が無料で振る舞われました。

（レポーター）「鹿児島中央駅で配られているのは、4月から収穫された今年の新茶です」

新茶を無料で振る舞ったのは、南九州市で知覧茶を栽培している生産者らおよそ10人です。

鹿児島茶のおいしさをPRしようと、去年に引き続き、行われました。

鹿児島県産の荒茶生産量は、2年連続で日本一となりましたが、去年の生産量3万トンのうち、知覧産が4割を占めています。

「フレッシュでまろやか」「おいしい」

12日、振る舞われた新茶は先月から今月上旬に収穫されたもので、今年は寒暖差で香りがよく、風味も豊かだということです。

（栃木から観光客）「優しい感じ。フレッシュ、若い味がする。まろやか」

（鹿児島市内から）「（普段より）こっちのほうがおいしい」

（台湾から）「おいしいです」

（南九州市茶業振興会知覧支部 前原公成部会長）「知覧茶のイメージアップと、今後、店で知覧茶が目についたときに、それを飲んでもらえたらありがたい」

知覧での新茶の収穫は今週末まで続くということです。

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