コストコ肉や冷食を「手抜き」に見せない！オレペエディターのリアルな常備品弁当術4選

忙しい朝のお弁当づくりは、市販のおかずや常備品が頼れる味方。うまく取り入れれば、ラクなのにちゃんとおいしく仕上がります。

今回は、「オレペエディター」たちのリアルな常備品活用弁当をご紹介。コストコ食材や冷凍食品、漬けものなど、参考にしたくなるものばかりです。

便利すぎる！ 常備品活用弁当4選

コストコのプルコギビーフが使える！

コストコのプルコギビーフにパプリカをたして野菜を増加し、ドーンとご飯にのせました。夫は職場と実家が近く、義父といっしょにお昼を食べに帰る日は、義父にも同じものを hitomikoさん

プルコギビーフ 100gあたり198円／コストコ

https://www.costco.co.jp/

味つきの肉は調味料いらずで、何を作っていいか悩むときの助っ人食材です！

冷凍シュウマイをこんがり焼いて

前日に仕込んだれんこんの肉巻き、冷凍しておいた市販のシュウマイをフライパンでこんがり焼いてご飯の上に。卵焼きは牛乳入りです mikkiさん

ご飯がすすむきのこの塩麹常備菜

照り焼きつくね、トマトクリームパスタ、ピーマンとツナのナムルなど野菜たっぷり。自作の3種のきのこの塩麹常備菜をご飯のお供に Oimotoさん

彩りは漬けものにおまかせ！

ウインナ、レンチンじゃがいも、豚こまポークケチャップに、刻みしば漬けで彩りを添えました。紅しょうがや梅干しも便利 ごぼうさんちーむさん

「今日はラクしたい！」そんな日こそ、常備品の出番。うまく活用して、お弁当づくりを乗り切っていきましょう♪

（『オレンジページ』2026年4月2日号より）