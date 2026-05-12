ドル買い優勢、NY原油先物１００ドル台乗せ＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ドル買い優勢に取引を開始している。NY原油先物が100ドル台に乗せており、有事リスクが高まっている。トランプ米大統領はイラン側の回答に対して強い不満を表明しており、場合によっては攻撃も辞さない構えを示している。米10年債利回りは4.43%付近に上昇。



ドル円は一時156.78付近まで急落したあと、足元では157.50台まで買い戻されている。ユーロドルは1.1744レベル、ポンドドルは1.3533レベルに本日の安値を更新してきている。ポンドの下げがきつく、スターマー英首相に対する辞任観測などが重石となっているもよう。



USD/JPY 157.53 EUR/USD 1.1748 GBP/USD 1.3539

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