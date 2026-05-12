１２日の東京株式市場で日経平均株価は反発。前日の米株高を受け、日経平均株価は一時６万３２００円台まで上昇したが、買い一巡後はやや伸び悩んだ。好業績を発表したＡＩ・半導体関連株への買いが続いた。



大引けの日経平均株価は前日比３２４円６９銭高の６万２７４２円５７銭。プライム市場の売買高概算は２８億１２２８万株。売買代金概算は１０兆４３９２億円となった。値上がり銘柄数は６７４と全体の約４２％、値下がり銘柄数は８４９、変わらずは５０銘柄だった。



前日の米株式市場では、半導体などハイテク株が買われＮＹダウが９５ドル高と小幅続伸し、ナスダック指数は最高値を更新した。米株高を受け、東京市場も買い優勢の展開となった。日経平均株価は前場に前日比８００円高の６万３２１８円まで買われ、７日につけた取引時間中の最高値（６万３０９１円）を上回る場面があった。ソフトバンクグループ＜9984＞が値を上げ、好決算を発表したイビデン＜4062＞などが買われた。しかし、買い一巡後は売りに押され、一時マイナス圏に転じた。韓国総合株価指数（ＫＯＳＰＩ）が下落したことなどが警戒された。ただ、その後は値を戻し、後場に入り堅調な値動きが続いた。取引時間中に発表された古河電気工業＜5801＞の決算は好調でストップ高に買われたことも好感された。



個別銘柄では、キオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞やルネサスエレクトロニクス＜6723＞が高く、フジクラ＜5803＞や住友電気工業＜5802＞が買われた。川崎重工業＜7012＞やレゾナック・ホールディングス＜4004＞もしっかり。ソニーグループ＜6758＞や三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞、三菱商事＜8058＞、オリックス＜8591＞が買われた。



半面、アドバンテスト＜6857＞やレーザーテック＜6920＞、ディスコ＜6146＞、三菱重工業＜7011＞が安く、ＪＸ金属＜5016＞が売られた。ファーストリテイリング＜9983＞や三井金属＜5706＞、キーエンス＜6861＞が軟調。ＩＨＩ＜7013＞や太陽誘電＜6976＞、三菱電機＜6503＞が値を下げた。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

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