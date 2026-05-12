22年5月11日に61歳で亡くなった上島竜兵さんの妻で、ものまねタレントの広川ひかる（55）が12日、ブログを更新。夢に出てきたという上島さんの“おつげ”で馬券を購入した結果を報告した。

広川は「夢のおつげ？」とのタイトルを付けた投稿で、「一昨日の朝、竜ちゃんが夢に出てきましたと」と切り出し、「TVのリモコンを持って『単三電池が7本欲しい』と言っていました」と夢で見た上島さんの言動を記述。「何かメッセージ的なことなのかと考えて 日曜日だったので『もしかして馬券を買えということなのか？』と思いとりあえず3レース目から馬連3−7を全レース100円買ってみましたよ」と、競馬好きで知られた上島さんのおつげに従って馬券を購入したことを明かした。

その結果について「東京8レースの馬連3−7が的中 100円→1350円になりました」と見事的中して購入金額の13.5倍の払い戻しとなったことも報告。「っが・・・これは、夢のおつげとなんも関係ないですね笑 単三電池7本、何なんだろう？」と上島さんの“おつげ”に思いをめぐらせ、「とりあえず、単三電池7本お供えしておきました」とつづった。

上島さんは22年5月11日に61歳で亡くなった。広川は命日の11日に「あれから4年 昨日のことのような ずっと昔のことのような・・・」と上島さんをしのび、「あれから毎年、5月が来るのが怖かった。でも楽しいイベントに誘ってくれたりいつも周りに家族や友人がいてくれるので今年も『5月の恐怖』を考えずに過ごすことが出来ています この4年の間に私自身が大病したり父が亡くなったりと不幸続きではありましたが絶対にくじけるもんかと自分に言い聞かせております」と思いをつづっていた。