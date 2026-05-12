佐賀バルーナーズがレイナルド・ガルシアの退団発表…所属6年目を終え別れ「一生忘れる事はありません」

5月12日、B1西地区の佐賀バルーナーズは、レイナルド・ガルシアが契約満了に伴い、2025－26シーズン限りで退団することを発表した。同日付でBリーグ自由交渉選手リストへ公示されている。

キューバ出身で35歳のガルシアは、187センチ95キロのポイントガード。2020－21シーズンに佐賀へ加入すると、2022－23シーズンのB2優勝に大きく貢献した。B1昇格後も主力選手として活躍していたが、所属6年目となる今シーズンは負傷離脱の影響でB1リーグ戦28試合の出場にとどまり、1試合平均15.5得点、5.8リバウンド、3.9アシストを記録した。

今回の発表に際し、ガルシアは「佐賀バルーナーズのブースターの皆さんに感謝を伝えたいです。ずっと第二の故郷のような気持ちにしてくれました。一生忘れる事はありません。6年間本当にありがとうございました」とコメントした。

佐賀は前日にタナー・グローヴスとジョシュ・ハレルソンの退団も発表しており、今オフの外国籍選手・帰化選手の退団は3人目。今年9月に開幕するBプレミア参戦へ向けて、ロスター再編の動向に注目が集まる。





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